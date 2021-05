Discurso tras apariencia de Billie Eilish

La cantante Billie Eilish logró destacar en la industria de la música a una muy temprana edad. Del brazo de su hermano y productor, Finneas O'Connell, Billie dio el salto que necesitaba para comenzar su carrera cuando tenía escasos 14 años, y rompiendo las expectativas al llegar a los 17.

Además de un sonido diferente, que significó un "descanso" de los beats que marcaron la mayor parte de la música comercial en el año 2019, Eilish también destacó por acompañar los ritmos tranquilos y pausados con una apariencia poco convencional, dado que no estaba siguiendo las tendencias y estereotipos que se esperaban de una joven de 17 años.

Billie apareció con un cabello azul grisáceo, que luego cambiaría por un verde potente y negro, pero lo que más destacó fue la elección de prendas de gran tamaño que se le veía usar en toda clase de eventos, desde un concierto hasta los premios Grammy.

"Si llevo ropa grande, nadie verá cuales son mis medidas ni cómo es mi cuerpo, nadie dirá 'subió de peso' porque eso no lo saben", fue la explicación que dio Billie al ser cuestionada respecto a la razón de su apariencia.

Si bien se le veía portando prendas de diseñador de los pies a la cabeza, siempre mantenía este mismo estilo: ropa grande, calzado bajo y cabello un tanto diferente que escandalizaba a algunos.

Incluso, en el año 2020, tras la circulación de unas fotografías en la calle, donde se veía a Billie portar una blusa entallada de delgados tirantes, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, dado que la cantante contaba con una complexión que los internautas no esperaban.

"Me gustaba más antes, cuando era delgada", fue el comentario de un usuario que se viralizó al poco tiempo de lanzarlo, a lo que Eilish respondió "Siempre he estado así, pero tú no lo sabes, tú no conoces mi cuerpo".

Sin embargo, el día de ayer la intérprete de melodías como "Bad Guy" y "Ocean Eyes" hizo detonar las redes sociales al viralizar las fotografías que acompañarán la portada e interior de Vogue UK, donde se le puede ver en lencería vintage y un cambio radical en el estilo de su cabello.

Los internautas recibieron dicho cambio con sorpresa, sin embargo, Twitter se llenó de comentarios positivos que destacaban la capacidad de Billie para ir un poco "más allá" manteniéndose al límite de sus motivaciones y principios que han dado forma a su carrera.

El cambio en la apariencia de Billie Eilish estaría suponiendo un giro en su carrera y en la forma en la que se le percibía hasta la noche del sábado, dado que, si bien su discurso no ha cambiado, ahora existe un referente de manifestación que expresa "feminidad" sin eliminar sus objetivos de la mesa.

Aunque la cantante no ha hecho declaración alguna respecto al tema tras la liberación del material editorial, se espera que en poco tiempo salga a la luz el texto que acompañe el salto en su carrera.