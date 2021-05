Laguna se prepara para su próximo amistoso

- Ya en la cuenta regresiva para el inicio de la campaña 2021 en la Liga Mexicana de Beisbol, Unión Laguna acelera sus trabajos de pretemporada en el estadio de la Revolución.

El equipo comandado por Omar Malavé se reportó temprano ayer en el inmueble de la avenida Juárez, donde sostuvieron una nueva práctica, creciendo en exigencia y acostumbrándose al ritmo de trabajo que implica una temporada de beisbol profesional. Los peloteros realizaron la práctica de bateo y fildeo por la mañana, mientras que se entrenaron en lo físico por la tarde en un gimnasio de la ciudad; hoy regresarán al estadio para preparar sus siguientes juegos de pretemporada, en los que tendrán como rivales a los Generales de Durango.

TRAE DINAMITA

La presencia de Isaías Tejeda en el Line Up de los Algodoneros será sinónimo de fuerza y poder, significándose como uno de los peloteros que cargará con el peso ofensivo del equipo. El pelotero que cumplirá 30 años en octubre próximo, destacó el gran trabajo realizado durante esta pretemporada, que ayer registró su día 20 de actividad: "he visto muchas cosas buenas aquí, los muchachos han trabajado sumamente fuerte y se ha notado en los resultados de los juegos interescuadras, ante otros equipos y los juegos venideros, muchos jugadores jóvenes, otros con experiencia, creo que la liga de esas dos cosas nos va a dar muy buenos resultados, que es lo que todos queremos", señaló en entrevista.

El quisqueyano viene de ser campeón en su país con las Águilas del Cibao, experiencia que le da confianza en aportar su calidad con Unión Laguna: "aprendí mucho, muchas buenas experiencias, un buen año en lo general, fuimos campeones, una experiencia que no había tenido en mi país, y seguir aquí con ese mismo énfasis, con esas mismas cosas positivas en mi cabeza y trabajar duro para lograr el objetivo", añadió quien formó parte del equipo también campeón de la Serie del Caribe 2021, con marca perfecta.

Tejeda, que ya conoce el nivel de la Liga Mexicana, pues en 2018 jugó para Olmecas de Tabasco, puede jugar varias posiciones, ya sea primera o tercera base y también en la receptoría, sitio donde empezó su carrera: "me habían comentado antes si pudiese ayudar ahí, ya que esa fue la posición donde empecé en mi carrera como profesional, ya en los últimos años me han usado más en primera base o en otra posición, pero me preparo para cuando ellos sientan la necesidad o me den la oportunidad de ayudar ahí al equipo, estar listo", sentenció.