Protesta obrera, sin presencia

Este 1 de mayo de 2021, Día del Trabajo, marcado por la actual pandemia de COVID-19, no se notó el músculo del otrora poderoso sector obrero organizado en el país. Ayer no hubo actividades ni eventos promovidos por las que llegaron a ser las grandes centrales obreras de México.

Apenas algunos sindicatos independientes levantaron la voz para conmemorar esta celebración y para denunciar todas las injusticias laborales que, afirmaron, la pandemia ha agravado. Antes del mediodía, los contingentes pequeños, equipados con sombreros, gorras y sombrillas comenzaron a llegar a las inmediaciones del Ángel de la Independencia; quedaron atrás los mares de más de 60 mil asistentes que, en años anteriores a la pandemia, tenía esta conmemoración y marchaban por más de tres horas hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México.

"Sabemos que la contingencia sigue, que estamos arriesgando nuestras vidas al salir a las calles, pero vale la pena porque nuestros derechos laborales están siendo violentados y el gobierno se tiene que enterar", así lo señaló Francisco Hernández Juárez, secretario General del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) al encabezar un mitin frente a Palacio Nacional.

La convocatoria pedía a todos los asistentes que usaran cubrebocas, que mantuvieran la sana distancia y a que respetaran las recomendaciones hechas por la Secretaría de Salud (Ssa), y así se observó, por lo menos durante el recorrido que realizaron por las calles de Paseo de la Reforma, durante poco más de una hora, pero esto se rompió al llegar al Zócalo, en donde sí se registraron aglomeraciones.

Entre los asistentes había hombres y mujeres de todas las edades, adultos mayores en sillas de ruedas, incluso algunos iban acompañados de niños, equipados con pancartas, tambores, altavoces y algún distintivo que los agrupaba entre los diferentes sindicatos reunidos.

ESTAMOS EN EL LIMBO, SEÑALAN

Al llegar al Zócalo, el contingente se dividió en dos; por un lado estaba el mitin en el que los dirigentes nacionales de los sindicatos se pronunciaron. Otros de más atrás aprovecharon una banda de viento que los acompañó para pedir canciones y relajarse un poco; sin embargo, todos asintieron cuando Hernández Juárez mencionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador los olvidó este 1 de mayo.

"El presidente dice que está a favor de la clase trabajadora, que está en nuestra dirección, pero es muy diferente lo que dice de lo que hace, no estamos a favor del outsourcing, porque no existe el bueno o el malo, la subcontratación violenta nuestros derechos.

"El presidente debe retomar el camino, alejarse del sector privado y escuchar a la clase trabajadora, una transformación se hace con el pueblo, pero si la Cuarta Transformación no nos oye, la oposición va a recuperar el poder; venimos a las puertas de Palacio Nacional y nos encontramos con que el presidente nos olvidó", acusó. Fueron las palabras con las que casi todos los asistentes, algunos gritando y otros silbaron, asintieron las declaraciones.

"Sé que es arriesgado venir por la pandemia, pero en verdad estamos cansados de las injusticias que tenemos en nuestros centros de trabajo, yo era empleada de intendencia y con la pandemia me despidieron sin darme explicaciones, entré en proceso legal, pero ya va para un año y no me resuelven, hoy no estamos festejando, estamos protestando, exigiendo que nos escuchen", señaló Margarita, una de las asistentes a la marcha.

De acuerdo con las cifras oficiales, el contingente estuvo conformado por más de 5 mil participantes, entre ellos del contingente conformado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes reclamaron al Mandatario la decisión de hacerlos regresar a las aulas de manera tan apresurada.

"Nos dicen que tenemos que volver a trabajar y déjeme decir, señor presidente, que no hemos dejado de dar clases, algunos con limitantes, otros más sin pagos, a todos nos ha pegado la pandemia, pero todos seguimos en pie de lucha por el país, en el caso de la coordinadora, por la educación de los niños, pero pedimos al gobierno que reconsidere la vuelta a las aulas", señaló la CNTE.

Otros de los que hicieron uso de la palabra fueron trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SUTNotimex), quienes arropados por los telefonistas hablaron de los abusos a los que han sido sometidos, y dijeron que López Obrador ha hecho caso omiso a sus quejas. Los padres de los estudiantes de Ayotzinapa también pidieron al gobierno no olvidar su caso.

Algunos de los sindicatos asistentes, además de los antes mencionados, fueron el Telefonistas, el Mexicano de Electricistas (SME), la Nueva Central de Trabajadores (NTC), la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC), y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM).