'Cuando me voy a dedicar a la '

me voy a dedicar a la

Es una niña muy alegre, con mucha chispa y carisma; sin duda, esas virtudes, aunadas a sus cualidades vocales, la llevaron a ser parte de La Voz Kids.

La pequeña lagunera Sofía González logró que los coaches del programa de TV Azteca, Belinda, María José, Camilo y Mau & Ricky, voltearan sus sillas el pasado 22 de marzo tras interpretar el tema La basurita, que hiciera famoso Beatriz Adriana.

Sofi se quedó con los hijos de Ricardo Montaner; sin embargo, en la etapa de Las Batallas fue eliminada. Aunque en principio se puso triste, con el paso de los días se alegró y vio su estadía en el concurso como una oportunidad que seguro le dará frutos en un futuro, y es que no duda en decir: "Cuando sea grande me voy a dedicar a la música".

González visitó el foro de SigloTV para celebrar este Día del Niño; cantó temas como La basurita y Ten cuidado en el corazón y por supuesto habló de su labor en La Voz Kids y de cómo se dio cuenta de que la música es lo suyo.

"Fue increíble haber estado en La Voz Kids. Hasta ahora ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Cuando era más chica yo veía ese programa y un día me dije: 'Voy a estar ahí', y cuando lo logré y pisé ese escenario no saben lo feliz que me sentía", dijo con una sonrisa de oreja a oreja.

La lagunera reveló que la nostalgia se apoderó de ella cuando salió del proyecto musical; sin embargo, con el paso del tiempo se repuso y hoy en día está lista para lo que sea.

"Cuando quedé fuera, la verdad sí me sentí triste, pero a la vez me sentí bien porque no cualquiera llega a ese escenario. Seguramente algo bueno vendrá. Seguiré preparándome al máximo", manifestó.

Bastante entusiasmada, González recordó el momento en el que interpretó La basurita en la TV nacional.

"El día de la audición estaba nerviosa, pero a la vez muy feliz de cantar ante las cámaras. Mi participación se la dediqué a mi familia, mis amigos y mis maestros.

"Yo seleccioné cantar La basurita porque es un tema que ya había entonado; la verdad es que me gusta mucho", expresó.

Sofía compartió que cuando vio a los cinco coaches voltear sus sillas entró en shock.

"Yo pensé que no se iban a voltear y cuando lo hicieron me quedé sorprendida. Me quedé con Mau & Ricky porque fueron los primeros que confiaron en mí al voltear sus sillas".

Por otro lado, Sofía manifestó que su gusto por la música nació al cumplir los dos años.

"A mi hermano le dieron una guitarra y yo la veía y decía: 'yo quiero tocar ese instrumento'. Con el tiempo mi abuelo me enseñó un poco a tocar y luego me metieron a una escuela de música donde había un coro y ahí me di cuenta de que me fascinaba cantar. Cuando esté grande me quiero dedicar a la música".

Sofía González agradeció a los laguneros y a los habitantes de todo México el apoyo que le dieron durante su paso por La Voz Kids.

"Recibí muchos mensajes en mis redes sociales; les doy las gracias. La Voz Kids me dejó también conocer a personas increíbles", contó.

Más de Sofía

Es orgullosamente lagunera. Tiene 11 años de edad. Su comida favorita es spaghetti a la bolognesa. Su mayor travesura ocurrió cuando en su casa la descubrieron comiendo mucho chile de polvo. Le gustan los peluches y los videojuegos. Admira a Luis Miguel, Christian Nodal, Yuridia, Il Volo y María José.