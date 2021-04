Evelyn, hija de Salgado Macedonio, quien podría sustituirlo como candidato

Luego de que ayer martes, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificaran la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, Morena tiene que registrar a un nuevo candidato, que se especula podría ser Evelyn Salgado Pineda, hija de "El Toro".

La especulación surgió luego de que el 14 de abril, cuando el INE ya había fallado en contra de Salgado Macedonio, la hija del exacalde de Acapulco escribió un mensaje con tintes políticos en sus redes sociales.

"Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no 'Juanita'. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo", escribió la hija mayor de Félix Salgado Macedonio, quien finalizó su posteo en Facebook con un "¡Hay toro!".

El mensaje desató las suspicacias, puesto que al referirse a la "juanitas" hace referencia a las candidatas que los partidos políticos colocan en puestos, para después ser sustituidas por un hombre, como ocurrió con Rafael Acosta Ángeles, "Juanito", quien terminó por ceder el mandato en la delegación Iztapalapa a Clara Brugada en el 2009.

ADMIRADORA DE SU PADRE Y DE AMLO

Fiel seguidora de la campaña de su padre, Evelyn Salgado acostumbra subir fotos junto a él en sus mitines y junto a su familia, incluidas sus cuatro hermanas.

En el caso de que Evelyn sustituya a "El Toro" como candidata de Morena a la gubernatura en Guerrero, lo hará con cierta experiencia, pues fue presidenta del Patronato de DIF de Acapulco y delegada de la Secretaría de la Mujer en Acapulco.

En su página como funcionaria, Evelyn recordaba que "durante mi gestión como Presidenta de DIF Acapulco 2005-2008, se ejercieron diversos programas sociales atendiendo a grupos vulnerables y promoviendo el desarrollo de las familias acapulqueñas", lo que acompañaba con fotos de niños y adultos mayores del puerto guerrerense.

Comúnmente, Evelyn comparte fotos antiguas de su padre. De bebé, con Cuauhtémoc Cárdenas, e incluso en su fiesta de XV años.

A la par de la admiración que tiene por Félix Salgado Macedonio, también la expresa por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.