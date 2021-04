Tardarían restaurantes una década en recuperarse en Durango

Con 400 mil empleos directos perdidos y 120 mil restaurantes cerrados en el país por la pandemia (de los 605 mil que había), el sector urge a la implementación de medidas ya que, sin estrategia, la recuperación tardará hasta 10 años.

"Eso es lo que perdimos en esta crisis, el 20 por ciento de la industria, que para recuperarla si no tenemos incentivos, si no hacemos acuerdos, si no luchamos todos juntos nos vamos a tardar entre seis y 10 años", advirtió el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Germán González Bernal.

En su visita a Durango, estado sede de la Junta Ejecutiva Nacional de este organismo empresarial, enfatizó que 400 mil familias se quedaron sin un ingreso a consecuencia de la pandemia.

Sin embargo, se trata de 5.6 millones de empleos que la industria generaba antes de la pandemia, si se contemplan los indirectos por todas las cadenas de producción que implica, ya que este sector es el segundo empleador en el país, después del gobierno.

Enfatizó que, aunque ahora se empiecen a ver restaurantes llenos, aún no se puede generalizar, "ese restaurante posiblemente esté lleno pero va a haber 120 mil restaurantes menos en todo el país y esos 120 mil restaurantes para que se vuelvan a abrir, si no hacemos algo entre todos, nos vamos a tardar 10 años", estimó.

En Durango, a decir del representante local de la Canirac, Miguel Camacho, se perdieron cerca de 13 mil 500 empleos y si se contemplan los indirectos, se habla de 130 mil.

Asimismo, cerraron 250 restaurantes en toda la entidad, de los cuales, 17 están afiliados a Canirac y ya se trabaja para que vuelvan a abrir, expuso el también vicepresidente de la Zona Norte de dicho organismo.

Y urgió a que también al sector económico, a los empresarios, se les aplique la vacuna para que puedan seguir generando empleos.