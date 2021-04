Mejía muestra potencia de su brazo para el UL

os Algodoneros del Unión Laguna cumplieron ayer una quincena de trabajo de pretemporada en el estadio de beisbol de la Revolución, donde realizaron una práctica matutina bajo las órdenes del mánager Omar Malavé.

El buen ánimo prevalece en los entrenamientos matutinos del equipo Guinda, favorecido por el cielo nublado que les otorga condiciones más cómodas para entrenar, creciendo la exigencia, sobre todo en el tema físico, por parte de coaches y trainers. El entrenamiento matutino de ayer comenzó con el necesario "stretch" y continuó con acciones específicas de juego, además de la práctica de bateo; por la tarde, los peloteros se trasladaron a un gimnasio de la localidad, para continuar con sus rutinas de acondicionamiento físico; hoy regresarán al estadio a las 8:30 horas para sostener un nuevo entrenamiento y los lanzadores realizarán sesiones de bullpen.

ESTÁ 'READY'

Uno de los pitchers que ha empezado a soltar el brazo al realizar ayer su bullpen, es el velocista dominicano Jenrry Mejía, quien se muestra contento por estar ya en la Comarca Lagunera para enfrentar su primera temporada con el equipo Guinda: "la espera fue larga, pero ya estamos aquí. El año pasado lamentablemente pasó lo que pasó, estamos también en pandemia, pero no igual que el año pasado, gracias a Dios he sido bien recibido, todos me han brindado su apoyo, he visto mucha armonía, mucha unión en el equipo y espero que sigamos así".

Durante 5 temporadas en Grandes Ligas con los Mets de Nueva York, Mejía registró foja de 9 triunfos y 14 derrotas, con un 3.68 en efectividad, teniendo actividad en 183 innings. En la temporada 2014, tuvo una intensa participación en 63 juegos, con 28 salvamentos en poco más de 93 entradas. Sobre llegar a un plantel con mucho talento joven, el dominicano comentó: "he visto un equipo de muchos jóvenes, que luchan, que hacen su trabajo correctamente, la armonía, la unión, porque la unión hace la fuerza. Las expectativas este año, primeramente, ganar el primer juego, se empieza por uno y después seguimos, lo que queremos es llegar al playoff y ser campeones, pero lo que digo, es que uno a uno podemos lograr que queremos", señaló.

Durante el pasado invierno, Jenrry tuvo participación con los Toros del Este de la Liga Dominicana (LiDom), equipo dirigido por Lino Rivera y donde tenía como compañero al fallecido Frankie de la Cruz. Ahí, Mejía tuvo un gran desempeño con 2 ganados, 0 perdidos, compiló 1.84 en efectividad durante 6 juegos, 2 de ellos como abridor. Sobre la manera en que se mantuvo activo durante lo más fuerte de la pandemia, el lanzador derecho de 31 años, mencionó: "lo que hice básicamente fue trabajar fuerte, porque es lo que siempre he hecho, no me gusta estar sentado, no me gusta esperar, uno nunca sabe, siempre hay que estar al cien por ciento activo, me mantuve trabajando las piernas, el brazo, pichando y eso me mantuvo listo y hasta ahora que me siento muy bien, estoy ready", sentenció.