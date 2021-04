El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, destacó la agilidad y eficiencia registrada en la vacunación contra el COVID-19 en trabajadores de la educación y consideró que esta situación fue posible gracias a que la Federación escuchó y atendió la solicitud del Gobierno del Estado de manejar todo el proceso junto a las autoridades locales.

Fue luego de la reunión del Subcomité Técnico de Salud de la Laguna que el mandatario compareció ante medios de comunicación en Torreón, ahí realizó comparativas entre los procesos de vacunación a cargo del personal del Bienestar y del Gobierno del Estado, el primero con imágenes en las que se observaron aglomeraciones y conflictos en los puntos de aplicación de dosis, mientras que en el segundo caso se mostró un video, con música de fondo incluida, en el que se dio cuenta del orden y la agilidad de aplicación de las vacunas.

"Tengo que reconocerles, no estoy peleando, me hicieron caso por primera vez y en una conferencia, yo casi no me conecto porque no hay poder humano que los haga reconsiderar lo que están haciendo mal y mis respetos, en esta ocasión nos hicieron caso, la bronca es que siguen vacunando los Servidores de la Nación y eso es el riesgo que tenemos, de que salgan las cosas mal", declaró.

Riquelme Solís además señaló que en los siguientes procesos de vacunación para la población abierta, especialmente a quienes son de 50 años en adelante, se deben procurar condiciones adecuadas de aplicación de las dosis, reduciendo tiempos de espera mediante registros específicos y filtros en los accesos.

En ese sentido recordó que sigue abierta la propuesta a la Federación para que se utilicen los espacios indicados por el Gobierno estatal en lo que respecta a la aplicación de vacunas, citó como ejemplo el Centro de Convenciones de Torreón, mismo en el que se tendría a la población bajo techo, aire acondicionado, con sanitarios y otras facilidades que no se han tenido hasta el momento con las sedes designadas por Bienestar.