Relata cómo perdió parte del dedo

La aclamada actriz Gal Gadot, relató a detalle, en el programa de Jimmy Kimmel Live, uno de los sucesos más desastrosos que vivió.

Gal contó que perdió parte la superior del dedo, y junto a ello, su esposo lo tiró a la basura envuelto en pánico.

La actriz reconocida por protagonizar las películas de "Wonder Woman" de DC Cinematic Universe, dijo en la entrevista que todo comenzó cuando tuvo la "idea" de prepararse una ensalada ella misma, luego de haber bebido algo de alcohol, lo que dio paso al accidente.

Gadot dijo "¿Sabes? Durante los primeros días de la pandemia, cuando comenzabas tu día bebiendo mimosas o sangría o cualquier otra bebida, aunque fueran las 11 de la mañana... eso hice", le confió al anfitrión.

Siguiendo con el relato, "Y luego de esto, decidí que iba a prepararme una ensalada de repollo, porque eso es lo que uno quiere hacer, hacer lo que se le antoje. Así que de todos modos comencé a cortar la cosa y me corté la punta del dedo". Luego de ello, llegó el nombre de su esposo a la conversación. "Yaron fue a la tabla de cortar, sostuvo el dedo, y luego se disgustó tanto que lo tiró a la basura".

Aseguró que fue in desastre, y que tanto ella como su esposo estaban hechos un desastre también. "Luego dejé de cocinar y dejé de bebe". Agregó que no se molestaron en ir al hospital porque, dado el acto de su pareja, "no había nada que coser".