VIBREMOSPOSITIVO

CASA

¿A que llamamos casa?¿Te gusta tu entorno, tu país, tu ciudad, tu familia, tu habitación?¿Has observado lo que tienes alrededor y por qué?

Quiero comenzar por contarles que a lo largo de mi vida he vivido en diferentes países, casas, habitaciones, lugares, y hoy en día me estoy replanteando mi concepto de "Casa"

Desde pequeño mi familia, mis padres, mis amigos, mis conocidos, soñaban con al crecer, al casarse, al ir avanzando en la vida, lo más importante es tener un lugar al que podamos llamar casa, pero creo que es más importante buscar un lugar donde podamos llamar "hogar"

Entre mis idas y venidas por el mundo, donde en mi juventud viví en Bilbao, España, en un departamento compartido con otras 4 personas de diferentes nacionalidades, para después vivir en pareja en la increíble ciudad de Madrid España en un último piso, también me mude a Costa Rica y comencé viviendo en un departamento pequeño para después comprar "Mi casa" que termine vendiendo, me fui y viví en Miami con una roomie francesa - marroquí, para después regresar a mi primer casa con mis padres en México por un tiempo pequeño y hoy en día me considero nómada, pero les cuento todo esto porque durante todo este tiempo que he vivido en tantos países, lugares, con personas de todo el mundo y, aunque parece un poco loco, fui construyendo mi hogar, no mi casa.

Hoy durante la meditación de la mañana me di cuenta, que este hogar "soy yo mismo", porque he tenido la mejor vista y no la sabia apreciar, he tenido la mejor compañía y buscaba otra, he tenido la mejor ciudad y no me sentía cómodo, he tenido la mejor comida y extrañaba mis tacos mexicano, he tenido los mejores atardeceres y me encontraba triste, he tenido muebles, vajillas, casas, lujos, viajes, y no me encontraba a mí mismo.

Hoy después de tanta reflexión obligado por la vida y del pasar de los años, me doy cuenta que estoy en paz y mucho más feliz, lo cual me permite poder abrir las puertas de mi hogar y compartirlo con los demás, crear una cena en cualquier lugar y hacer sentir a la gente especial, llegar a empresas, conectarlos y formar una familia, hablar con el empresario, el peluquero, la vicepresidenta, los músicos, mis padres, mi abuelo, mis sobrinos o cualquier persona y compartirles mi hogar, que soy yo mismo.

Se han preguntado, ¿cómo está tu hogar?, ¿cómo están ustedes en su interior?, porque les puede pasar lo que me paso, tenerlo todo y estar vacío. Limpiemos nuestro hogar, trabajemos con nosotros mismos y abramos la puerta de la casade par en par a todas las personas que merecen ser recibidas con una gran comida, con una gran fiesta, con los brazos abiertos…

Bienvenidos a mi hogar, "Mi casa es su casa"

