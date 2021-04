Reciben otra denuncia por abuso de diputado

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dijo que no debe haber ningún tipo de impunidad, y de ser necesario, las instancias correspondientes pedirán el desafuero del diputado federal de Morena, Benjamín Huerta, quien es acusado de abuso sexual por dos menores de edad. Este viernes se presentó la segunda ante la Fiscalía capitalina.

"No debe haber impunidad bajo ningún motivo, en este ni en ningún caso, pero en particular en este no puede haber impunidad. (...) la fiscal que en todos los casos y en particular en este ha sido muy enfática, de que no importa si es diputado, si no es diputado, no importa qué carácter tenga en términos de servidor público, tiene que ser sancionada su actuación.

"Obviamente en una carpeta de investigación abierta con toda certeza, basada en la realidad y presentada ante el juez. Y en su momento si es necesario, pues se presentará la solicitud de desafuero".

Sheinbaum aseguró que los menores que denunciaron el abuso sexual están siendo atendidos e independientemente de que son originarios de otros estados del país, dijo, la carpeta de investigación se lleva aquí.

La mandataria capitalina mencionó que se revisarán los protocolos para que menores no ingresen a hoteles con adultos mayores, pero aseguró que en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) tiene uno para atención inmediata y violencia sexual así como feminicidios.

NUEVA DENUNCIA

Este sábado, la Fiscalía General de Justicia informó que otro menor acompañado de sus padres acudió a denunciar al diputado por haber abusado de él -en 2019- bajo el mismo modus operandi que usó en un hotel en la colonia Juárez el miércoles pasado. Fuentes de la institución refirieron que la presunta agresión ocurrió en Puebla pero la denuncia se presentó en la capital, por lo que en coordinación con sus homólogos de esa entidad harán las investigaciones.

