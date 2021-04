'Médicos privados tendrán segunda dosis'

Ante la protesta de médicos privados para ser vacunados con su segunda dosis contra el coronavirus, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que no se tienen que manifestar debido a que recibirán su vacuna en los próximos días.

Este sábado médicos del sector privado, que ya recibieron su primera dosis de Pfizer, fueron citados para recibir la segunda, pero cuando llegaron les dijeron que no los atenderían, ante ello, se manifestaron afuera de la Escuela Médico Naval, en la alcaldía Coyoacán.

"Todavía hay tiempo para que reciban su vacuna y para que no hubiera problemas de combinar está vacunación con los adultos mayores se acordó que se hiciera en la semana particularmente para ellos, no se preocupen sí van a tener su segunda dosis (...) la van a recibir entre el miércoles y viernes, probablemente; van a recibir un SMS y llamada, sí van a recibir su vacuna, no necesitan manifestarse", dijo Sheinbaum Pardo.

En conferencia, la mandataria capitalina solicitó la cooperación del personal de Salud de diversos institutos para que primero concluya la vacunación de adultos mayores este día y en los siguientes se les convocará para evitar largas filas.

Sobre la vacunación a los adultos mayores de 60 años y más, destacó que las alcaldías que tienen un avance mayor en la inmunización son Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Xochimilco.

Además, al momento hay 6 mil personas rezagadas que no han sido inoculadas, pero que se espera se vacunen la siguiente semana.

De la siguiente jornada, Claudia Sheinbaum reiteró que la vacunación para adultos mayores para su segunda dosis seguirá en Tlalpan, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, pese que este sábado se adelantaron algunas cosas, se espera que este domingo se revelen los detalles.