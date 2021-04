'Si volviera a nacer, volvería a ser actor', dice Manuel Ojeda

Nació en La Paz, Baja California y siendo muy niño sentía atracción por el mundo del entretenimiento, en ese entonces no imaginaba que se volvería uno de los artistas más reconocidos de México; hoy en día no duda en decir: "Si volviera a nacer, volvería a ser actor".

Avalado por decenas de películas, novelas, series y obras de teatro; Manuel Ojeda no descansa y en una charla exclusiva con El Siglo de Torreón agradece a Dios y a la vida que a sus 80 años de edad, los productores los siguen considerando.

Su más reciente proyecto es el melodrama Quererlo todo, que terminará hoy a las 9:00 de la noche por el Canal Las Estrellas. Ojeda comentó que se siente satisfecho por lo que logró la historia producida por Ignacio Sada.

"Es un proyecto que le fue bien. No pude verlo últimamente por motivos de trabajo, sin embargo, he sabido que funcionó y la gustó a la gente. Es una novela romántica que siento que le agradó al público porque ofreció muchos detalles como los que caracterizaban a las novelas del pasado, subrayó.

En la trama de la telenovela protagonizada por Michelle Renaud y Danilo Carrera, Manuel encarnó a "Patricio Montes", quien murió en el primer capítulo, sin embargo, de alguna manera siempre estuvo presente ya que marcó la vida de los demás personajes.

"Tuve una intervención curiosa, Nacho Sada me llamó y me dijo que mi papel sería una actuación especial. 'Patricio' murió en el primer capítulo, pero fue como un protagonista sin que él estuviera. Se le mencionó siempre y tenía apariciones a través de recuerdos de los personajes; grabé durante tres meses, la pasé muy bien", contó.

Ojeda manifestó que pese a que "Montes" es un hombre acaudalado, sin escrúpulos, impositivo, dominador, mujeriego y de bajos instintos que logró acrecentar la fortuna que le heredó su padre gracias a sus métodos de intimidación, no lo consideró un villano como tal.

"Es un personaje muy distinto a todo lo que había hecho. Tuvo que ver en las vidas de casi todos los personajes. Dejó amores y dejó un montón de cosas que afectaron mucho en las vivencias de los demás. Al inicio no se habla mucho de 'Patricio', pero se le va conociendo a través de los involucrados en la trama y entonces los televidentes se percataron que no era tan malo ".

En la recta final de Quererlo todo, Manuel Ojeda reveló qué es lo que le deja esta producción que también se caracterizó por mostrar a la gente un toque campirano.

"Me reencontré con varias actrices y actores con quienes ya había trabajado y conocí a las nuevas promesas de la actuación. Me gustó mucho la calidez que había en la producción, el trato y el cariño. Siempre hubo atenciones especiales con cada actor; además, la novela estuvo dirigida por dos mujeres (Claudia Elisa Aguilar, Sandra Schiffner) y fueron muy gentiles y efectivas en su trabajo".

Por otro lado, el histrión recordó su etapa en novelas históricas como El vuelo del águila y Senda de gloria, en donde encarnó a Porfirio Díaz y Emiliano Zapata, respectivamente. Dijo que le gustaría que Televisa volviera a hacer un proyecto similar.

"Me encantaría que realizaran una novela de este género, aunque los costos serían muy altos. El vuelo del águila y Senda de gloria fueron muy exitosas. La primera fue totalmente histórica en su contenido, mientras que en la segunda se mezcló ficción con realidad.

"Me gustaría muchísimo que El vuelo del águila se volviera a transmitir, yo quedé fascinado de haberme puesto en los zapatos de Díaz; si me llaman para encarnar a alguien más de nuestra historia aceptaría encantado", sostuvo.

En cuanto a sus inicios, Ojeda reveló que el cine lo atraía demasiado siendo un niño, sin embargo, fue gracias al teatro que debutó en el mundo de la actuación.

"Yo nací en La Paz, Baja California. Desde pequeño quería saber del cine, devoraba cualquier cosa que hablara del Séptimo arte, era una afición de espectador. Había un grupo de teatro en mi tierra, no hallaba cómo entrar, hasta que me animé a pedir una oportunidad y me la dieron; fue entonces que me paré en un escenario y entonces supe y reafirmé que a esto me quería dedicar.

"Me fui a Ciudad de México a estudiar preparatoria, luego hice dos años de leyes y al mismo tiempo estudiaba teatro en la escuela de Bellas Artes. En verdad les digo que si volviera a nacer, volvería a ser actor", contó.

Tras un suspiro, Manuel Ojeda informó que fue gracias a Felipe Cazals que ingresó de manera formal en la gran pantalla.

"Mi debut no fue precisamente con Felipe, ya había hecho algunas películas, sin embargo, él me contrató para Canoa, luego para El apando y enseguida para Las poquianchis; tres películas que marcaron su carrera y me impulsaron. Sin duda, puedo decir que Cazals ha sido como mi papá cinematográfico".

Por último, Manuel Ojeda recordó las visitas que ha hecho a la Comarca Lagunera, una tierra que, según comentó, aprecia bastante.

"He ido con varias obras de teatro a Torreón y antes de la pandemia pude llevarles el programa de fomento a la lectura, Leo Luego Existo. Se iba a hacer una película en Torreón en la que yo iba a participar, pero el proyecto se canceló. Para mí, La Laguna es muy importante".

Trayectoria

Otras novelas novelas que ha hecho son: Enemigo íntimo. Sin tu mirada. Que te perdone Dios La gata. La tempestad. Corazón salvaje. Verano de amor.