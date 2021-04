Abraham Burciaga prepara muestra

Bajo el título A primera vista, un conjunto de ocho obras realizadas con la técnica pastel será presentado por el artista lagunero Abraham Burciaga. La cita será el próximo viernes 30 de abril en el museo Canal de la Perla, en punto de las 19:00 horas.

Burciaga, quien se ha interesado en el arte efímero, plasmando sus obras en pisos de todo el mundo, comentó en entrevista que ante el confinamiento y la imposibilidad de desarrollar arte público, decidió hacer perdurable su obra empleando la misma técnica.

Una de las razones por las que decidió emplear la técnica de pastel, es que esta no es muy conocida entre el público y pocos la consideran una técnica pictórica seria.

"Normalmente el pastel lo usan de manera preparatoria, es decir para obras al óleo o en otra técnica, pero no como una técnica final. La usan más bien para hacer bocetos o para enseñar en academias de dibujo, pero no como una técnica seria de arte. Entonces, desde mi punto de vista, el pastel tiene muchas posibilidades. Es un arte con técnica muy versátil, tiene la posibilidad de adaptarse a cualquier estilo. Entonces, sabiéndolo emplear correctamente o encontrado la forma de darle cierta expresividad, se pueden lograr resultados muy buenos".

El propósito principal de Burciaga es precisamente difundir esta técnica, con un formato más formal. Las obras, que alguna vez plasmo en piso, ahora se encuentran enmarcadas y protegidas para conservarse por años. Así el público podrá apreciar sus posibilidades en color y composición.

"El pastel es prácticamente tiza o gis. Viene en presentaciones de barra, como los gises de las escuelas o en presentaciones de lápices para detalles más finos. Básicamente es pigmento con algún aglutinante para mantenerlo sólido y de ahí el pastel se desarrolla de una manera seca. A diferencia del óleo, de otras técnicas o de otros materiales, el pastel no necesita mezclarse con sustancias acuosas o húmedas, se desarrolla de una manera totalmente seca".

Así, el pastel se coloca en un punto medio entre el dibujo y la pintura. El artista menciona que en las academias todavía surge la discusión si el pastel puede considerarse una pintura o un dibujo, debido a que maneja las dos vertientes: "al ser seco, se puede dibujar, hacer líneas y alguna cosa más bosquejada. Pero al tener carga de pigmento y al jugar con los colores, se pueden hacer manchas también. Aunque sean secas, pero juegas con el pigmento, haces la mezcla al difuminar y básicamente se pueden lograr resultados muy similares a los del óleo".

El pastel es una técnica que tuvo su mayor desarrollo en Francia. Algunos artistas que la emplearon fueron Edgar Degas y Henri de Toulouse-Lautrec.

Las obras no contienen un hilo conductor en su discurso, son aisladas con historia y contexto propio basado en creaciones literarias. Se trata de arte figurativo, pues albergan formas que el público puede interpretar fácilmente. "La mayoría tiene figuras humanas mezcladas con alguna cosa abstracta donde el entorno envuelve a la figuración".

En la muestra también participará el pintor Diego Rodríguez con un par de obras, para dar un total de 10 piezas.

Por último, Abraham Burciaga dijo sentirse emocionado por la inauguración de su muestra, justo en un recinto histórico como el Canal de la Perla.

"Me satisface el poder preservar obras que tal vez llegue a hacer en arte efímero. Es una gran satisfacción tener el tiempo, el espacio y la intención completa de poder preservarlas en un recinto de aquí de la Comarca, donde siempre he querido generar impacto, y preservarlas para que la gente no nada más la vea en fotografías".

Por último, el museo Canal de la Perla informó que sólo se permitirá un cupo de 15 personas durante la inauguración de A primera vista. Los interesados a asistir pueden mandar un mensaje en la página del recinto, donde se les dará instrucciones.