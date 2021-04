Guillermo Almada seguirá en Santos Laguna

No hay nada escrito, ni mucho menos firmado, pero es un hecho que el uruguayo Guillermo Almada continuará al frente de Santos Laguna para el siguiente torneo de la Liga MX, de acuerdo a lo declarado por el presidente ejecutivo de los albiverdes, Dante Elizalde.

"Por supuesto que se va a continuar, esto es un proceso de largo plazo como lo hemos reiterado, y obviamente al terminar nuestra participación en este torneo es que tendremos las reuniones con el comité deportivo para definir altas y bajas del plantel", dijo ayer el directivo desde el Auditorio Orlegi del TSM en conferencia de prensa virtual para hablar de varios temas.

Agregó que debido al trabajo realizado con jóvenes y elementos con experiencia en un mismo plantel, el charrúa continuará en el timón santista en un futuro inmediato, además de darle su lugar como el máximo responsable futbolístico del equipo lagunero.

"Te lo puedo confirmar, por la calidad humana, profesionalismo y entrega que ha demostrado estos dos años, el esfuerzo no cesa y estamos muy contentos por los resultados, pero mucho más por el proceso que se viene", comentó Elizalde.

Además dejó en claro el acuerdo sobre la renovación y los términos: "el contrato es por tiempo indeterminado, desde que lo invitamos a formar parte de este proyecto, más allá de hablar de plazos, se habló de un proyecto de vida, de consolidar un proceso que se viene haciendo desde hace mucho tiempo".

Y es que destacó que la relación con Almada está marcada por la confianza, el trabajo y la unión de valores que les permiten construir el día a día. "Lo que estamos haciendo es detallar pequeños puntos, sobre los cuales queremos construir un futuro muy largo y provecho para ambas partes".

FUTURO INMEDIATO

Sobre la actualidad del equipo, Elizalde también se dio tiempo para hablar del balance luego de 15 jornadas en el Guardianes 2021. "Nos encontramos en una posición importante derivado del gran esfuerzo, trabajo y seriedad de Guillermo (Almada) y todos los muchachos que con empeño y responsabilidad han mantenido al equipo en posiciones importantes, estamos claros que hoy no se ha obtenido nada, pero también estamos claros que somos dueños de nuestro destino".

Aseguró el mandamás de los Guerreros en el tema administrativo, que van a encarar los dos siguientes partidos ante Pachuca y Puebla con seriedad, buscando la clasificación de manera directa.

De lo sucedido en el torneo apuntó: "Como saben, las lesiones fueron parte importante durante este torneo, llegamos a tener hasta 9 jugadores lesionados que hoy venimos recuperando poco a poco, pero no ha sido un factor que haya afectado el rendimiento al equipo".

66 PARTIDOS de Liga MX ha dirigido Almada a Santos; tiene 32 triunfos, 15 empates y 19 derrotas.

Y es que resaltó el trabajo de fuerzas básicas y los jugadores que han surgido de la cantera albiverde, por lo que no es casualidad que muchos en la actualidad están formando parte importante y son protagonistas de los resultados positivos.

"De la mano de todos estos procesos y nuestra estructura es que hace dos años logramos la contratación de Guillermo (Almada) buscando enfocar todos los esfuerzos que se venían realizando en fuerzas básicas, y hoy vemos que prosperan. No nos queda nada más que reiterar el compromiso que tenemos en nuestra organización por mantenerse en los primeros lugares, manteniendo los estándares de calidad es que seguiremos trabajando.

HABLA ALMADA

Sobre el accionar del equipo este torneo, Almada dijo que "estamos satisfechos, tenemos la ambición de poder entrar entre los cuatro porque fue nuestro objetivo desde el inicio y después apuntar a lo máximo. Hemos mantenido un padrón de juego más allá de los resultados. Siempre hemos rescatado la valentía de todos nuestros futbolistas de salir a proponer, algunos partidos hemos jugado mejor, otros no tanto, pero hemos sorteado una cantidad de dificultades muy importante, y el gran mérito de todo esto es de los futbolistas, porque su entrega, su disposición, su sacrificio, su humildad, su trabajo, su solidaridad permanente en los entrenamientos y en los partidos ha hecho que hoy estemos en una situación de privilegio a pesar de nuestra juventud, de ser el equipo con menos promedio de edad de toda la Liga y todas las dificultades que hemos vivido. Nos quedan dos partidos trascendentales para nosotros que tenemos la ambición de ganarlos".

CASO VALENZUELA

A pesar de que ya lo había hablado tras el partido con Toluca, Almada reiteró que la salida de Rubens Valenzuela como preparador físico de los Guerreros se debió a un tema extracancha, donde nada tuvieron que ver las lesiones de los jugadores.

"Rubens hizo un gran trabajo, no están en cuestionamiento las lesiones porque casi todas han sido por accidentes no controlables. El aspecto que influyó aquí fue indisciplinario y no hay otra cosa", dijo el técnico.

Aseguró que los éxitos conseguidos este torneo son debido al trabajo que su paisano realizó con el plantel desde la pretemporada. "Él es parte de todo este proceso, de todo lo que hemos pasado, es un profesor con una gran capacidad. Cuando uno a uno pasa una línea, hay resortes que uno tiene que tomar y lamentablemente lo tuvimos que hacer, es muy doloroso para nosotros, porque tenemos una gran relación. Nada tiene que ver con su capacidad y el tema de las lesiones".

Por su parte, Dante complementó: "Las decisiones se toman de manera conjunta, con mucha comunicación y siempre apegados a los protocolos y políticas que ya tenemos. Nadie está por encima de la institución, aquí no se inventa el hilo negro, hay reglamentos que se deben cumplir, en apego a esto es que se toman las decisiones con absoluta frontalidad y claridad".

Ambos evitaron hablar del caso de Diego Valdés. Se limitaron a informar que poco a poco se está reintegrando a los entrenamientos al igual que Nando Gorriarán, pero a ninguno lo quieren acelerar en su reaparición para evitar que recaigan en sus respectivas lesiones.

FUERZAS BÁSICAS

En la conferencia de prensa virtual también estuvo el director de fuerzas básicas del club, Eduardo Fentanes, quien resaltó la proyección este torneo de los canteranos santistas.

"Nos da mucho gusto la proyección que han tenido nuestros canteranos particularmente en este torneo, en el que destaca el promedio de al menos tres jóvenes desarrollados por el club como titulares, llegando a ser cuatro o cinco en varios partidos", dijo Fentanes.

Dijo que en los últimos meses más de 20 canteranos han sido convocados a las diferentes categorías juveniles de la Selección Mexicana, lo cual es una de las METAS que persiguen en este proceso.

Ayer se dio la presentación de Gonzalo Rodríguez como nuevo director de ciencias aplicadas al deporte del equipo, y confesó que uno de los temas que les está dejando la pandemia es el aumento de lesiones musculares en todas las disciplinas deportivas, por lo que en el futbol tanto la FIFA como la UEFA recogen este aumento en la época posterior del coronavirus, con datos y estadísticas muy profundas.

"Quisiera destacar que Santos es muy consciente de los riesgos para la salud de la pandemia, y está poniendo su esfuerzo en cuidar a todo el personal con protocolos institucionales, por lo cual nos llena de alegría saber que desde enero no tenemos ningún caso positivo entre nuestros jugadores de fuerzas básicas en adelante".

Para finalizar, se informó que los Guerreros serán vacunados contra el COVID-19, aunque será hasta cuando concluyan su actuación en el Guardianes 2021 para evitar cualquier tipo de reacción y tengan que abandonar los entrenamientos y partidos.