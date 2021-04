'No hemos sido notificados', dice AMLO sobre apercibimiento del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no han sido notificados oficialmente del apercibimiento que le hizo ayer el INE, por hacer propaganda gubernamental durante su conferencia "mañanera", por lo que pidió a la autoridad electoral explicarle cuál fue su falta.

"No sé exactamente en qué consiste lo que ellos están planteando, vamos a esperar a que nos llegue oficialmente la notificación y que nos digan qué es lo que estamos incumpliendo y en qué estamos cometiendo una infracción para que cuidemos y no afectar".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo reiteró que no se ha referido a ningún partido o ha señalado que se apoye a un partido, además de que ha manifestado que está contra el uso de recursos públicos para favorecer a un partido o candidato.

"Ayer hicimos una denuncia pública y la Fiscalía ya está actuando, pero eso no creo que esté en contra de las normas electorales, porque se encontraron despensas en un tráiler que se atoró en un puente".

Señaló que hoy en la reunión del Gabinete de Seguridad se le informó que ya la Fiscalía General de la República estaba investigando, pero acusó que las despensas "ya no están".

"Hoy me informaron que ya atrajo el caso la Fiscalía y se va a entregar toda la información que tenemos, pero me dicen que en la inspección que se hizo ya no están las despensas, pero no quisieron desaprovechar, dejar de usarlas, porque ya no están, como se decía antes, el cuerpo del delito, no sé si esto lo puedo comentar o no, esto tiene que ver con la democracia, tenemos que garantizar que las elecciones sean limpias y se respete el voto", dijo.

El INE apercibió al presidente por hacer nuevamente pronunciamientos de propaganda gubernamental en tiempos de campaña durante su conferencia y anunció que remitirá al TEPJF un expediente para que determine si hubo desacato por parte del Ejecutivo.