Los Guerreros no solamente tienen en mente obtener los tres puntos en Pachuca para seguir dependiendo de su calificación directa a la liguilla. Pretenden dejar sin opciones de ingresar a los Tuzos al repechaje, para así cobrar revancha de lo ocurrido en el Guardianes 2020, cuando los hidalguenses golearon y echaron fuera a los laguneros en dicha instancia.

"Vamos a ganar, aunque nos hubiera tocado con otro equipo, pero queda esa espinita que Pachuca nos dejó fuera el pasado torneo y por un marcador amplio en casa, eso sí te quita la sed de revancha" dijo en conferencia virtual el "Mudo" Aguirre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Santos (@clubsantos)

A pesar que será el último partido de la jornada que se dispute el próximo lunes por la noche, eso generá un poco de presión para los albiverdes, de ya conocer los resultados anteriores y de sus rivales directos de ingresar a la fiesta grande.

"Pero también la confianza que se tiene el equipo, de ganar y sumar los 6 puntos que nos quedan, tendríamos buena posición, es ir a proponer, con la confianza que nos tenemos el uno al otro en el equipo" apuntó el orgullo de San Pedro de las Colonias.

Y es que la motivación viene en lo personal y colectivo, por lo realizado el domingo anterior ante Toluca, luego de no sumar triunfos partidos atrás, de cara a la liguilla.

"Siempre he trabajado de la mejor manera para cuando me llegue la oportunidad, aprovecharla, en los entrenamientos me entrego al cien, mis compañeros están de testigos" dijo el juvenil mundialista Sub-17 en Chile 2015 y Sub-20 en Corea del Sur 2017.

Eduardo aceptó que el actual, ha sido un torneo de crecimiento para él en muchos aspectos, sobretodo, que en la campaña anterior tuvo más minutos respecto al Guardianes 2021, aunque siempre trabaja de la misma manera, ya que los goles y el buen partido que dio ante los Diablos Rojos, es el reflejo de lo que entrena día a día

Pero no todo es color rosa para el artillero lagunero "empecé a ver un poco de críticas cuando comenzó el torneo, desinstalé varias redes sociales, para no meterme cosas a la cabeza, no soy el peor cuando ando en mal momento, ni el mejor cuando anoto goles", por lo que consideró siempre tener ese balance y humildad cuando está arriba, además de seguir trabajando cuando está abajo, dejando en claro que los señalamientos son iguales para un extranjero ó un mexicano.

HÁBITOS

Lo que si dejó en claro el "Mudo", fue que el cambiar algunos hábitos, ha sido la clave para tener un mejor rendimiento con Santos Laguna en la Liga MX, por lo que el sampetrino, agradeció a sus compañeros los consejos recibidos que puso en práctica.

"Hubo partidos antes, en el que yo me sentía mal anímicamente" confesó Eduardo, quien también apuntó "pero tuve el respaldo de varios compañeros como Carlos Acevedo, que me dio mucha confianza"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Santos (@clubsantos)

El llegar todavía más temprano a los entrenamientos, asistir regularmente a terapias, también al gimnasio para fortalecer sus músculos, fueron situaciones claves para físicamente sentirse mejor en las prácticas y encuentros.

"Igual Hugo Rodríguez, también me ha arropado bastante, él confía mucho en mi, eso fue parte de lo que nunca me desanimé, aparte de mi familia, que siempre me está apoyando, estoy agradecido con ellos" finalizó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hugo I. Rodríguez (@hugo.rodriguez27)

ÁRBITROS

Por lo que respecta a la Comisión de Árbitros, designó al silbante tapatío Diego Montaño, como el juez central del partido del próximo lunes en la Bella Airosa entre los Tuzos del Pachuca y Santos Laguna, que cerrará la penúltima jornada del Guardianes 2021.

El nazareno de 36 años de edad, será auxiliado en las bandas por los asistentes José Ibrahim Martínez Chavarría y Edgar Magdaleno Castrejón, mientras que como cuarto árbitro fungirá Edgar Allan Morales Olvera.

Erick Yair Miranda Galindo, fue designado por la Comisión de Árbitros como responsable del VAR, siendo asistido en la cuestión tecnológica por Igor Itzsvan Flores Florian.

A cada equipo, Montaño Robles le ha pitado un partido en el actual torneo. Al Santos Laguna, en la jornada cuatro, cuando en el Corona igualaron 1-1 frente a las Águilas del América, mientras que a los hidalguenses en la 10, cuando en el Huracán doblegaron 2-1 a los Xolos de Tijuana.