Detienen publicación de libro de Blake Bailey por supuesto acoso sexual del autor

La editorial estadounidense W.W. Norton ha frenado la publicación de la biografía del escritor Philip Roth después de que el autor del libro, Blake Bailey, haya sido acusado por dos mujeres de asalto sexual, así como de haberse comportado de forma inapropiada con estudiantes de secundaria cuando era profesor en la década de los 90.

"Estas acusaciones son serias", dijo en un comunicado W.W Norton, según informaron este jueves los medios locales.

"Como consecuencia, hemos decidido pausar el envío y la promoción de 'Philip Roth: La Biografía' a la espera de más información que pueda surgir", agrega el texto.

La compañía, que inicialmente imprimió 50,000 copias, ha frenado la impresión de otras 10,000 unidades que debía empezar a principios de mayo, y también ha suspendido temporalmente los anuncios del libro y los eventos en los que Norton iba a promocionarlo.

El anuncio se produce solo unos días después de que The Story Factory ,el agente literario de Bailey, de 57 años, afirmara que el escritor dejaba de ser su cliente.

En un email enviado al The New York Times, Bailey negó las acusaciones, que describió como "categóricamente falsas y difamatorias", mientras que el abogado del escritor, Billy Gibbens, dijo que el biógrafo "no está de acuerdo con la decisión de Norton de frenar la promoción de su libro".

Bailey es un aclamado biógrafo literario, que ha escrito sobre las vidas de Richard Yates, Charles Jackson y John Cheever, y ha sido el finalista de un premio Pulitzer por su libro sobre este último.

De hecho, fue el propio Roth el que seleccionó personalmente a Bailey para escribir su biografía después de reunirse con él en 2012, y tras anular un acuerdo al que había llegado con otro escritor en 2009.

Varias de las acusaciones contra Bailey se centran en su comportamiento mientras era profesor de secundaria en un colegio de Nueva Orleans.

Además, está acusado de violación por una ejecutiva de una editorial, Valentina Rice, que ha asegurado recientemente que el escritor la asaltó sexualmente una noche, cuando ambos se quedaron a dormir en la casa de un crítico de literatura de The New York Times, Dwight Garner.

Rice asegura que después de haberse acostado, Bailey entró en su habitación y la violó, pese a pedirle en repetidas ocasiones que parara.