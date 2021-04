Recaban firmas para solicitar cancelación de elecciones

Al considerar que no están dadas las condiciones para celebrar la jornada electoral del próximo 6 de junio debido a la pandemia del COVID-19, el Partido Duranguense recaba firmas en todo el estado para solicitar su cancelación.

Verónica Acosta, presidenta del partido con licencia y actual candidata a diputada por el Distrito 02 local en Durango, informó que buscan recabar alrededor de 25 mil firmas. En la capital del estado ya inició dicha campaña y en breve habrá de iniciar en La Laguna, al considerar que aún están en tiempo para una cancelación.

De acuerdo con la aspirante a una curul en el Congreso local, las cifras que se proporcionan a diario por parte de las autoridades de salud en el Estado, están "maquilladas" puesto que asegura que no reflejan la realidad. Mencionó que por lo menos 60 personas del personal del partido se encuentran contagiados de COVID-19 "y no salen con solo dos casos", dijo Acosta.

"Estamos juntando firmas en las plazas para que las elecciones se cancelen, todavía estamos a tiempo, no podemos permitir que irresponsables como algún candidato que juntó miles de personas cuántas no van a salir contagiadas. El sistema de salud de Durango no tiene presupuesto, no hay médicos, se están muriendo", insistió Acosta.

De acuerdo con ella, una vez que se logren recabar las firmas, se podrían presentar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) "mucha gente nos está firmando y estamos seguros de llegar a la meta de 25 mil firmas para presentarla ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No puede ser que en México haya prevalecido el interés de llevar las campañas por encima de la salud de los ciudadanos", recalcó la aspirante a una curul en el Congreso local.