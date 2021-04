Representante del Papa en México oficiará misa en Aguililla, Michoacán

El nuncio apostólico y representante del papa en México, Franco Coppola, oficiará una misa el próximo viernes al mediodía en el templo parroquial del municipio de Aguililla, en el estado de Michoacán, azotado por la violencia y el crimen organizado.

En un comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), invitó a sus feligreses a unirse en ferviente oración "por las comunidades golpeadas por la violencia y la inseguridad", especialmente en la Diócesis de Apatzingán, a la que corresponde Aguililla.

También invitó a "pedir por el éxito y seguridad de esta importante visita" en la que le pedirán por "la seguridad de sus ciudadanos, la primacía del bien social frente al interés particular, y la convivencia social, pacífica y en armonía".

La CEM apuntó que ante la escalada de violencia le duelen "las familias desplazadas, las personas heridas y fallecidas, producto de esta barbarie que anida en éstas y en otras muchas comunidades de nuestra geografía nacional".

Según la diócesis de Apatzingán, el traslado de Coppola hasta Aguilla será por tierra para que durante su recorrido "bendiga a todas las perdonas y las comunidades".

El Gobierno de Michoacán informó el martes que un grupo de sicarios atacaron con un supuesto dron con explosivos a policías del de Michoacán, previo a la visita de Coppola.

En el ataque, ocurrido la noche del lunes en el poblado de El Aguaje, del municipio de Aguililla, dos agentes resultaron heridos aunque los detalles del hecho no fueron revelados.

Durante la mañana y tarde del lunes, un centenar de policías estatales fueron desplegados en Aguililla para reparar y reabrir carreteras dañadas por cárteles de la droga, ante la visita religiosa.

Este miércoles, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, aceptó la utilización de drones "como un medio explosivo" por parte de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación en los estados d Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

"Son de preocupación, pero no han sido lo efectivos que ellos quisieran. No han tenido la efectividad porque no pueden cargar cantidades que sean dañinas para el personal o para una instalación", apuntó.

Aguililla es un municipio de la región de Tierra Caliente de Michoacán donde existen montañas, manantiales y ríos que facilitan la producción de marihuana y la instalación de laboratorios de metanfetamina.

Este municipio también es el lugar donde nació Nemesio Oseguera Cervantes "el Mencho", máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado como el narcotraficante más buscado por México y Estados Unidos.

Aguililla sufre una grave ola de violencia protagonizada por las organizaciones criminales del CJNG y de La Nueva Familia Michoacana, este último apoyado por sus brazos armados denominados como Los Viagras y Los Blancos de Troya.