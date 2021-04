Metallica cobra 30 mdp, pero hay que pensar en grande: candidato del Partido Verde

Carlos Augusto González, candidato alcalde por Partido Verde Ecologista quien se hizo viral al prometer que si gana las elecciones traería a esta frontera al grupo de rock Metallica, va por más, ya que asegura que además, construirá un monumental parque de diversiones.

Este empresario reynosense, se convirtió en tendencia pues durante su arranque de campaña contó con la presentación del grupo Genitallica y en su mensaje proselitista, prometió la presentación de Metallica.

“Basta de que nuestra lana se la chinguen en cualquier cosa, si nosotros ganamos, les traemos a Metallica gratis”. pic.twitter.com/R2Gai0mA2Y — Hatsumi Nonaka ⛸ (@HatsumiNonaka) April 20, 2021

Aún sorprendido por el alcance del video, Carlos Augusto asegura que su mensaje no fue improvisado, pues ha venido analizando la posibilidad de traer a la banda norteamericana a tierras tamaulipecas.

"En una conferencia dije que regresamos el poco recurso que nos había llegado porque creemos que los partidos políticos no deben existir, debemos empezar a cambiar la forma de hacer política y esto que dijimos en el arranque de campaña de traer a Metallica no fue una ocurrencia, jamás mencioné que fuésemos a tocar dinero del erario público, te imaginas cuántos empresarios quisieran invertir en un concierto de esta talla, podríamos llevar una derrama económica a la gente real. Queremos que la gente de Reynosa tenga dinero y no me refiero a que sean millonarios".

Indicó que la mayoría de las personas se quedan en Reynosa porque buscan el sueño americano, al no lograrlo, se establecen en esta frontera para trabajar en maquiladoras.

"Al traer un evento de esta magnitud, nos posiciona en otro nivel, ya lo vimos, fuimos tendencia nacional. Traemos una proyección de una derrama de 150 millones de pesos directos para la gente, contamos con dos de las cervecerías mejor posicionadas a nivel nacional e internacional, de ahí salen los recursos".

Explicó que si bien es cierto que Reynosa tiene otras necesidades, pero para eso, existen recursos etiquetados.

"Ya preguntamos en empresas que se dedican a hacer este tipo de eventos y Metallica cobra alrededor de 30 millones de pesos, podrán decir es mucho dinero, pero hay que pensar en grande".

Refirió que por ejemplo, la construcción de arcos en los puentes también es tendencia, no benefician y se van a gastar 12 millones de pesos, por lo que nos es imposible traer a Metallica a Reynosa.

Y vamos por más, pronto les estaré explicando cómo Reynosa va a tener un parque de diversiones permanente sin tocar dinero público".