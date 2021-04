'Si no se garantiza paz y seguridad, no hay crecimiento en México', advierte AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que si no se tiene garantizada la paz y la seguridad púbica, no puede haber crecimiento económico, progreso ni desarrollo en México.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal destacó el trabajo hecho por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y quien coordina el Gabinete de Seguridad, pues aseguró que ha tenido un desempeño ejemplar y "estamos muy contentos con su trabajo".

"No puede haber desarrollo, crecimiento económico, bienestar material, progreso, si no hay paz en nuestro país, si no tenemos garantizada la seguridad pública, el que no haya violencia, que no haya confrontaciones", dijo.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que a unos meses de la llegada de Rosa Icela Rodríguez como titular de la SSPC, ha realizado un trabajo ejemplar.

"Han transcurrido algunos meses desde que está como responsable de Seguridad y ha tenido un desempeño ejemplar, estamos muy contentos con el trabajo de Rosa Icela", agregó.