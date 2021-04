Denuncia Adrián de la Garza a Samuel García ante FGR

El aspirante de la coalición Va Fuerte por Nuevo León (PRI-PRD) al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, presentó ante la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos en contra del aspirante del partido Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, y quien resulte responsable, por presuntas operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita.

Entre las pruebas que De la Garza entregó a la FGR, citó documentos sobre la adquisición de tres bienes inmuebles a un tercio de su valor, mediante un esquema de daciones en pago, utilizado regularmente en operaciones de lavado de dinero.

Expuso que se trata de dos departamentos y un penthouse ubicados en una de las zonas más exclusivas de San Pedro Garza García, con valor comercial de 45 millones de pesos, que García Sepúlveda pagó en trece millones de pesos.

El aspirante priista dijo además que no se trató de una transacción común donde se entrega dinero a cambio de una escritura, si no que le fue entregado como pago a una supuesta deuda cuyo origen no se especifica.

Añadió que ese mismo tipo de negocios los realizan el candidato de MC y su padre, Samuel Orlando García Mascorro, desde hace varios años, y comentó como ejemplo que su adversario adquirió en 2014, poco después de egresar como abogado, propiedades por un valor de 28.8 millones de pesos.

Durante la presentación de la denuncia que hoy mismo ratificó, Adrián de la Garza también entregó documentos que, expresó, prueban inconsistencias en los informes de fiscalización presentados por el aspirante de MC en sus reportes de gastos de campaña.

"Lo importante de esto es que se está presentando la denuncia, con datos muy claros", y serán las autoridades de la FGR y en su momento la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, las que determinen si hay motivos para proceder en contra de García Sepúlveda o en su caso retirarle la candidatura al gobierno estatal.

Lo que estamos demostrando, insistió De la Garza, es que Samuel García ha mentido sistemáticamente, ya que el video que se dio a conocer el viernes pasado, no trata de un niño de nueve o diez años que acude a una fiesta cualquiera, sino que fue llevado por su padre a una celebración de los 15 años del hijo de su primo hermano, Gilberto García Mena "El June", entonces líder del Cártel del Golfo.

Y el video en sí, prueba que Samuel García mintió al señalar en diversas entrevistas que "El June", era un pariente lejano de su padre, con el que no tenía relación alguna, ya que su progenitor había salido de Guardados de Abajo desde hace 50 años.

Pero el caso es que esa relación ha seguido vigente entre ambas familias, dijo Adrián de la Garza, como lo acreditó con documentos ante la FGR, pues hace unos días, Enrique González, empleado del despacho de Samuel García y su padre, hizo un depósito de cien mil pesos a una cuenta de Blanca Esthela Garay Torres, cuñada de "El June".