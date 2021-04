Autorizan aficionados en el Revolución

Tras un año y medio de ausencia, los fieles seguidores del Rey de los Deportes en la Comarca Lagunera podrán presenciar un juego de beisbol en el estadio de la Revolución.

Y es que los Algodoneros del Unión Laguna recibieron luz verde por parte del Subcomité Regional de Salud de La Laguna para permitir el acceso de aficionados a su primer juego de pretemporada, el próximo domingo 25 de abril.

El aforo será del 20 por ciento de la capacidad, en el duelo ante Acereros de Monclova. El playball está programado para las 14:00 horas.

Mediante un boletín de prensa, el club guinda indicó que durante la semana se darán a conocer los detalles de logística en cuanto a la venta de boletos.

Con la presencia del gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, y el alcalde de Torreón, Sergio Lara Galván, el presidente del Consejo de Administración de los Algodoneros, Guillermo Murra Marroquín, presentó algunos detalles de lo que será el Protocolo de Operación del Unión Laguna para sus compromisos como local durante la temporada 2021, y entregó el documento con la información detallada a Fernando Gutiérrez, director de dicho Subcomité.

"La reactivación del beisbol se viene trabajando con muchísimo tiempo y profesionalismo, la LMB realizó un protocolo llamado Diamante y posteriormente se hicieron varias reuniones con Acereros de Monclova y Saraperos de Saltillo para 'tropicalizar' aún más los procesos de tiempo", dijo el directivo guinda.

"Cabe destacar que los equipos de otros estados nos ven como un ejemplo nacional, admiran las líneas de comunicación, las sinergias y el trabajo en equipo que existe entre autoridades estatales y municipales, con los comités regionales, de Protección Civil y los clubes", agregó.

Por otro lado subrayó el apoyo que se ha recibido por parte del Club Santos Laguna, compartiendo sus experiencias y consejos en la aplicación de políticas establecidas en el Territorio Santos Modelo (TSM).

En los próximos días autoridades estatales y municipales de Salud, Protección Civil y Finanzas se reunirán con integrantes del Unión Laguna para revisar todos los detalles para la reapertura del estadio y se haga el simulacro correspondiente.

EN EL DIAMANTE

En el campamento algodonero se comenzó ayer con la segunda semana de actividades, de cara al choque ante la Furia Azul.

Uno de los refuerzos que llegaron para este año es el cubano Jesús Manzo, nuevo coach de bullpen, que ha trabajado con organizaciones como Rieleros de Aguascalientes y Cañeros de Los Mochis en el Pacífico.

"Me he sentido bien, contento, una ciudad bonita y el ambiente aquí del grupo es tremendo, conozco a varios integrantes del cuerpo técnico, y mi trabajo me está gustando, hay mucho talento, mucho muchacho joven, un equipo en desarrollo, pero se debe estar pensando en desarrollo con deseos de ganar", mencionó el caribeño.

Acerca del balance que se tiene en el staff de picheo, comentó que "tenemos una mezcla de juventud y experiencia, algunos lanzadores aunque son jóvenes ya están establecidos y los que están viniendo vienen empujando, se nota que tienen deseo, trabajan, hay que esperar lo mejor de ellos, solo les falta la experiencia arriba de la loma y es lo que vamos a ir logrando poco a poco con el desarrollo competitivo".

Además opinó: "Desde el área de picheo nuestro objetivo es comenzar bien, es una temporada corta de 66 juegos, como en el Pacífico, y nuestra estrategia es que los muchachos comiencen al cien por ciento desde el primer día y después el terreno va a ir diciendo cómo van las cosas; los estamos preparando para competir y ganar".