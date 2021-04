Ante los procesos políticos, de salud y económicos que pasamos, vivimos en la continua inestabilidad. A veces hay un circo que sabe la falta de reflexión de las personas y piensa que no van a ser cuestionado. Basta relacionar noticas en los periódicos para pensar en los riesgos de tomar malas decisiones. El Periódico del 16 de abril, me sirve para eso; claro, me refiero a Nuestro Siglo.

Primera notica: Pag 10 A Comunistas cubanos buscan relevo generacional. Del segundo párrafo, cito: "El cónclave que se celebrará hasta el 19 de abril a puerta cerrada y sin acceso a la prensa extranjera, marcará la anunciada despedida de Raúl Castro como primer secretario de la organización…" De 1959, año en que triunfo la revolución cubana, hasta ahora, han pasado 62 años. Yo no vivo en Cuba, pero mi pregunta es si ha valido la pena para los cubanos. Hay quien pone en duda que ciertos sistemas representen la felicidad social perfecta. Hago mi segunda cita: Pagina 7ª El reporte Oppenheimer. Cito: "Algunos analistas se apresuraron a concluir que la victoria de Lasso en Ecuador puede ser el comienzo de una serie de victorias de candidatos anti populistas en toda América Latina". A los ciudadanos nos han convertido en un laboratorio de corrientes sociales y los problemas se recrudecen en lugar de solucionarse. Lo siguiente es la recomendación de un libro que así se llama: El laboratorio de la revolución. El Tabasco Garridista de Carlos Martínez Assad. FCE, bajo la dirección de Taibo. A final de cuentas no supe si era en pro o en contra de Garrido Canabal. Es un libro de historia, no debe de tomar partido. Te da a conocer los excesos a los que se pueden llegar; por ejemplo, los camisas rojas, grupos de jóvenes como los camisas negras fascistas que atacaban principalmente a las manifestaciones religiosas, la más sonada, fue una en Coyoacán, cuando Garrido era secretario de Agricultura. No se entendió con Cárdenas, y después de 14 años de interferir en el gobierno de Tabasco, dice que desterró la religión, se fue a Costa Rica donde puso una fábrica que tuvo mucho éxito, casi a niveles monopólicos; era Socialista. Los políticos son hombres como tú y como yo. Algunos les fascina la profesión porque obtienen poder y riqueza. Se supone que debieran de tener una ideología y si son muy maduros, bien elaborada, congruente, comprometida, eso es lo que les da la confianza. Cito de nuevo el periódico: Pag. 3E "El alcalde de Torreón Sergio Lara Galván, evitó pronunciarse respecto a la reciente renuncia del regidor Esteban Soto al Partido Acción Nacional (PAN) quien además busca apoyar a Luis Fernando Salazar en su búsqueda por la alcaldía de Torreón." Salazar era también del PAN y se cambió a Morena. Partido de derecha, pasa a partido de izquierda. Lara Galván ha servido los últimos años con pensamiento Panista y ahora se afilia a un programa con pensamiento contrario. ¡Heráclito en la modernidad! Todo cambia. Estos tipos que es lo que en verdad ofrecen, o quieren. ¿En donde se pueden fundamentar la confianza de sus acciones? Hay muchos que se hacen pasar por super héroes del pueblo y no remedian nada; al contrario, complican más las soluciones. Segundo libro que voy a recomendar: "Una tierra para sembrar sueños" Historia reciente de la selva lacandona. 1950 2000 Jan De Vos. FCE. El panorama de todos los grupos religiosos, políticos y sociales que se han ido a meter a Chiapas sin lograr resultados. Hasta Marcos se cambió el nombre. Hago una cita que tiene que ver directamente con la región: Pag 219: Después de su fundación en 1971, los "pepes" habían salido de la ciudad de México para concentrar sus esfuerzos en los estados norteños de Chihuahua, Coahuila Durango y Nuevo León. Torreón y la comarca algodonera de la laguna llegaron a ser su principal terreno de acción…Los "pepes" obtuvieron el visto bueno del obispo (Samuel Ruiz) para venir a reforzar el equipo de unión del pueblo…Pronto Las Cañadas fueron inundadas por jóvenes que no solo eran entusiastas y capaces sino también impacientes y presumidos. Su mayor error fue abusar de la confianza de Don Samuel al infiltrar los cuadros de la diócesis y querer sacar provecho propio e inmediato de un trabajo ajeno de larga duración". Botón de muestra de todos los errores que se han realizado en la lacandonia por parte de muchos grupos. Piénsele para no tomar decisiones de las cuales no podamos salir en muchas décadas.