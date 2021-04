Los hijos ya no hacen por uno: Alejandra

Alejandra Maldonado y María del Refugio Agüero son cuñadas y ambas acuden todos los días al comedor comunitario que instaló el DIF estatal en el municipio de Matamoros.

Dicen que es una buena idea el funcionamiento de los comedores, pues así como ellas, van muchas personas en situación de calle o abandonadas por sus familias y al menos tienen la posibilidad de obtener un alimento al día, pues además los platillos que les ofrecen están "muy ricos".

María del Refugio empezó a ir hace algunos tres años, casi cuando el comedor empezó a funcionar en ese municipio y desde hace dos meses su cuñada Alejandra la acompaña. Acuden puntualmente a las 12 del día con una "vianda", pues les dan la comida para llevar ya que por la pandemia no pueden tomar los alimentos en el lugar.

Cuentan que antes se les permitía permanecer por más tiempo en el comedor a fin de convivir con otras personas, distraerse y así "alivianar" la soledad en la que la mayoría vive.

Al preguntarles sobre su situación, ambas dicen que tienen hijos, pero ya formaron sus familias, por lo que difícilmente se ocupan de ellas.

"Los hijos ya no hacen por uno; ella (su cuñada) estuvo mala, la operaron y luego se le hizo una bola y mi esposo fue a buscar a una hija y le dijo que él se hiciera cargo porque ella no podía", cuenta Alejandra, pues María del Refugio es hermana de su esposo y dice que ambas viven en la colonia Carolinas.

Platica que en su caso sus hijos si la "procuran" pero ya hicieron su vida y tiene a sus familias, por lo que junto con su esposo deben arreglárselas para salir adelante. Él es jornalero en los campos de melón y percibe 200 pesos al día, mientras que ella vende ropa usada que le regalan vecinas o conocidas y durante sábado y domingo junta botes de aluminio y botellas de plástico; incluso, hay personas que ya la conocen y solo tiene que pasar por los materiales, pero deben caminar mucho para ir a todos los domicilios.

Al preguntarle si su esposo recibe alguna pensión y si están inscritos en los programas sociales de la Federación, Alejandra dice que durante 25 años su compañero de vida trabajó como policía municipal, pero como en ese entonces el Municipio no tenían el servicio del Seguro Social o ISSSTE, pues no obtuvo ningún beneficio; también explicó que ella en agosto cumplirá 59 años de edad, por lo que todavía no es apta para obtener la pensión que otorga el Gobierno federal.

Además explicó que hay un error en su acta con la fecha de nacimiento y para hacer la corrección debe pagar, aunque no sabe cuánto, pues cuando solicitó la información para ver la posibilidad de que la inscribieran a los programas sociales (pues tiene dificultad para caminar por una fractura de pierna), buscó orientación con las "mujeres que traen el chalequito café"; es decir, las que forman parte de los Servidores de la Nación, pero le dijeron que debe preguntar en el Registro Civil el costo por la corrección y luego debe solicitar un certificado médico que respalde su incapacidad física y así poder checar si puede inscribirse al programa de Pensión para Adultos.

"Nosotros no tenemos ninguna ayuda. Yo pregunté con las mujeres que traen el chalequito café que si me podían apuntar por que no puedo caminar bien, pero me dijeron que tengo que tener mis papeles bien y tengo una amiga que me hace unas servilletas muy bonitas y me dijo que me iba a regala unas que las venda y fuera juntando pa' mis papeles".