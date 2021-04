Instalarán ocho urnas electrónicas

Se contará con ocho urnas electrónicas en Torreón para las elecciones del 6 de junio, en casillas del ejido San Antonio de los Bravos, informó María Georgina Aguirre Rodríguez, presidenta del comité municipal del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) en esta ciudad.

Recordó que, en la pasada elección, cuando se renovó el Congreso del estado de Coahuila, se colocaron 10 en el distrito local, para un total de 54 en todo el estado, mientras que en esta jornada serán 50 en la entidad.

Señaló que se ha demostrado en estos ejercicios que las urnas electrónicas agilizan la votación y el conteo de resultados, pues al final, los funcionarios de estas casillas no requieren hacer cuentas, ya que automáticamente sale el acta definida, por lo que, en la elección local, los paquetes correspondientes a estas casillas fueron los primeros en entregarse en el comité distrital del IEC.

"Lo vivimos, es mucho muy rápido y muy segura, no se puede alterar de ninguna manera, no hay posibilidades de alteración, la ciudadanía quedó muy contenta, nosotros lo observamos y tocó en un lugar donde no toda la gente tiene el acceso a la tecnología, como en cualquier parte, pero esto no significó una dificultad para trabajar en la urna electrónica", explicó.

"No hay obstáculos, es muy fácil de usar, muy rápida y hay opciones de que, si te equivocaste en la opción, te puedes regresar a hacer la corrección correspondiente", comentó Aguirre Rodríguez. Las urnas electrónicas serán ubicadas en siete secciones electorales correspondientes a los municipios de Piedras Negras, Monclova, Saltillo y Torreón.

Para el IEC, fueron muy positivos los resultados de la urna electrónica en las elecciones de 2020, por lo que se buscó la autorización del Instituto Nacional Electoral (INE) para replicar este año, en la elección de ayuntamientos, este proyecto.

A través de estos instrumentos electrónicos, se recibió la votación de cerca de 14 mil personas y los resultados fueron muy positivos, ya que 5 minutos después del cierre de las casillas, a las 18:00 horas, cuando apenas se abría el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), apareció el primer dato de una casilla de urna electrónica.

Tecnología

Urnas electrónicas. * En Coahuila ya se habían tenido elecciones constitucionales vinculantes en 2005, 2008 y 2009, sin embargo, luego vino una reforma político-electoral que no abrió la puerta a la urna electrónica. * No obstante, en el estado se hizo la propuesta al INE, que dio la oportunidad de hacer un pilotaje en la entidad. * Se instalaron 54 urnas en 10 distritos electorales para la elección de 2020, donde se renovó el Congreso local.