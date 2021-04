Muere la actriz Helen McCrory

La actriz británica Helen McCrory, quien actuó en el programa de televisión "Peaky Blinders" y las películas de "Harry Potter", murió a los 52 años a causa de un cáncer, informó su esposo.

McCrory falleció "pacíficamente en casa", después de "una batalla heroica contra el cáncer", dijo su esposo el actor Damian Lewis.

"Murió como vivió. Sin miedo", escribió Lewis en Twitter. "La amábamos y sabemos lo afortunados que somos de haberla tenido en nuestras vidas. Ella resplandecía tan brillantemente. Ve ahora pequeña, al aire, gracias".

McCrory era una de las actrices británicas más respetadas y dejó su huella interpretando una sucesión de mujeres formidables y valientes.

Interpretó a la matriarca de una familia criminal en "Peaky Blinders" y la calculadora aliada de Voldemort Narcissa Malfoy en las películas de "Harry Potter".

Cillian Murphy, quien interpretaba al jefe mafioso Tommy Shelby en "Peaky Blinders", la cual se desarrolla en el bajo mundo inglés del siglo XX, dijo que tenía "el corazón roto por perder a una amiga tan querida".

"Helen era un ser humano hermoso, cuidadoso, gracioso y compasivo", dijo en un comunicado. "Una actriz talentosa, valiente y magnífica".

"Elevó e hizo humana cada escena, cada personaje que interpretó", agregó Murphy. "Fue un privilegio haber trabajado con esta mujer brillante, haber compartido tantas risas a lo largo de los años. Extrañaré profundamente a mi amiga. Mi amor y mis condolencias para Damian y su familia".

McCrory también interpretó a una abogada de derechos humanos arrastrada a una intriga internacional en el thriller televisivo "Fearless"; a Cherie Blair, la esposa de la vida real del primer ministro británico Tony Blair en "The Queen" ("La reina") de 2006; la película "Hugo" ("La invención de Hugo Cabret") de Martin Scorsese, y la cinta de James Bond "Skyfall" ("007: Operación Skyfall").

El actor Michael Sheen, quien interpretó a Tony Blair en "The Queen" dijo que McCrory era "tan graciosa, tan apasionada, tan inteligente, una de las más grandes actrices de nuestra época".La autora de "Harry Potter" J.K. Rowling tuiteó que estaba "devastada al saber de la muerte de Helen McCrory, una actriz extraordinaria y mujer maravillosa que nos dejó demasiado pronto".

En teatro los papeles de McCrory incluyen a la heroína griega vengadora "Medea" en el Teatro Nacional en 2014. En el mismo teatro tuvo un celebrado papel como una mujer atrapada entre un marido aburrido y un inútil amante en "The Deep Blue Sea" de Terence Rattigan en 2016.

Aunque muchas actrices sufren para encontrar papeles sustanciales en el cine y televisión, McCrory interpretó varios.

"Habiendo dicho eso, hay muchas cosas que he rechazado", dijo a The Associated Press en 2016, al describir el tipo de papeles en el que "todos tus diálogos son '¿cómo te fue en el trabajo?', 'eso es tan inteligente amor', '¿cómo hiciste eso?', 'y entonces qué hiciste'".

"Claro que hay mucho sexismo en la profesión", dijo McCrory. "Pero creo que se puede tomar de diferente manera y mi enfoque es simplemente construir hacia adelante".

Otros recordaron a McCrory por su trabajo benéfico, incluyendo su apoyo a FeedNHS, una campaña para dar comidas a los trabajadores de salud en la primera línea durante la pandemia de coronavirus.

"Helen McCrory será recordada no sólo por sus actuaciones destacadas en cine y teatro, sino por su generosidad desinteresada", tuiteó el comediante Matt Lucas. "Ella y Damian eran el motor detrás de FeedNHS, trabajaron incansablemente durante la pandemia para recaudar millones para otros, qué pérdida tan terrible".

McCrory y Lewis, astro de las series "Homeland" y "Billions", se casaron en 2007 y tienen dos hijos.