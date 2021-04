CONFÍA EN IMPACTO DE SERIE

Este domingo a las 20:00 horas Netflix subirá el primer capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. ¿Generará el mismo impacto que la primera o la superará? ¿Se volverá tendencia en redes? El actor Kevin Holt no duda en responder "sí" a tales preguntas.

Kevin, quien encarna a Miguel Alemán Junior desde la entrega pasada, confía en que este proyecto tiene todo lo necesario para volver a sorprender a los fans y los no fans de Luis Miguel cada domingo. "Esta nueva temporada viene con el mismo formato, yo estoy seguro de que hasta va a superar el éxito de la primera. Tienen que ver este gran estreno el domingo a las 8:00 de la noche por Netflix", comentó en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

El nieto del fallecido Manuel "Loco" Valdés comentó que se encuentra muy emocionado ante la llegada de los nuevos capítulos a la plataforma.

"Cuento las horas para ver cómo reaccionará el público. Vamos a ver a Luis Miguel de los años noventa y de la década de los dos mil. No les puedo dar más detalles, aunque me gustaría hacerlo", manifestó.

En Luis Miguel, la serie (segunda temporada) Miguel Alemán Junior es vital en varios capítulos de la vida del llamado "Sol", es por eso que Kevin estudió muy bien al empresario, a quien el artista considera su hermano.

"Para prepararlo hice una investigación general de su familia y de su carrera y, bueno, todo enfocado sobre la relación entre Luis Miguel y él. Más que alistarme para hacer un personaje profundo, lo importante era que la gente se diera cuenta de esa relación de hermandad que hay entre ellos, la cual el cantante no ha tenido con alguien más.

"Es la primera vez que hago un papel de alguien que sí existe. Tengo también la fortuna de que es alguien que está con vida y que sé que está viendo mi trabajo y le ha gustado mi trabajo. Miguel Alemán siempre ha apoyado a Luis Miguel en su carrera, en su vida personal; es de esas personas que transmiten mucha paz", externó.

Kevin confesó que se siente dichoso porque gracias a este trabajo, que lidera Diego Boneta en el papel del intérprete de Ahora te puedes marchar, pudo conocer a este.

"Tuve la oportunidad de conocerlo el día que realizaron el cameo en la primera temporada. Ese día lo conocí, irradia una luz impresionante, por algo está donde está. Me pareció impresionante poderlo conocer", dijo el artista y agregó que su rola favorita de "Luismi" es La Bikina, porque esa rola la cantó en su graduación de preparatoria.

Por otro lado, Kevin compartió que lleva 11 años de carrera, tiempo en el que ha destacado en diversos proyectos de la industria del entretenimiento.

"Disfruto cada paso que doy en mi camino. He hecho teatro, cine, televisión, series. Estoy agradecido por eso, no he hecho muchísimas cosas, pero estoy orgulloso de lo que he podido realizar hasta ahora", sostuvo. Durante la charla, Kevin externó que Manuel "Loco" Valdés, su abuelito, es y sería siempre su máximo ídolo.

"Mi abuelo ha sido un gran ejemplo para mí, espero donde esté se sienta orgulloso de lo que he hecho y de lo que haré. Gran parte de todo lo que hago es por él, me inspiró mucho. Qué afortunado me siento de poder ser parte de esta familia".