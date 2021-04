VW le entra al nicho de SUVs coupé

Amado u odiado, el diseño de las SUVs coupé ha dado mucho de qué hablar los últimos años y Volkswagen no quería quedarse fuera de la fiesta. Su solución fue tomar la Teramont, despedirse de la tercera fila de asientos, alargar el pilar C y renombrarla como "Cross Sport". No obstante, los cambios no paran ahí.

Se suman un frente grande y cuadrado, laterales con líneas definidas que cruzan de extremo a extremo, cuerpos de iluminación con líneas angulares, rines de gran tamaño y mucho cromo por donde lo veas. Teramont Cross Sport es una camioneta que mezcla a la perfección la agresividad del diseño norteamericano con el refinamiento de los europeos. Fieles a los principios de Volkswagen, la Teramont Cross Sport es como un guante; podría venir sin instrucciones y aún así sabrías a la perfección cómo usarlo. Desde el momento que abrimos la puerta, nos sentimos en un ambiente más que conocido. Si estás familiarizado con productos de la casa alemana, te darás cuenta que, incluso en su camioneta más lujosa disponible en el país, mantienen el mismo control de perilla a la izquierda del volante para el cuerpo de iluminación. Otro caso similar es el uso del clúster digital que encontramos en productos como Tiguan o Jetta. Como era de esperarse en un vehículo de esta categoría, el sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil cuenta con Apple Carplay y Android Auto inalámbricos, así como un buen número de puertos USB en el habitáculo. Si bien bajo el cofre tenemos un motor V6 de 3.6 litros con 24 válvulas de 278 caballos de fuerza y caja automática de ocho velocidades, su comportamiento no es tan agresivo como sugeriría el diseño de la carrocería. Esto no quiere decir que sea un mal producto, pues en realidad cuenta con un manejo refinado y suave, pero si buscamos una SUV coupé de manejo poderoso, podríamos resultar decepcionados con este producto. Y es que, por su precio (un millón de pesos), podríamos encontrar opciones de BMW o Audi con mejor desempeño y mayor valor de reventa. Sin embargo, los amantes de la marca de Wolfsburg pueden encontrar en ésta, la SUV coupé que estaban esperando.