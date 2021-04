Carolina Ross vuelve a La Laguna para ofrecer un concierto

Tras poco más de un año de ausencia, Carolina Ross volverá a la región para ofrecer un concierto con aforo reducido en un restaurante bar de la localidad. La cantante, quien es un suceso en redes sociales ya que cuenta con siete millones de seguidores en Facebook, se presentará el 17 de abril.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, Carolina dijo que tenía muchas ganas de comer gorditas laguneras, antojo que espera cumplir en su próxima visita.

En febrero de 2021, Carolina lanzó Apuré mi café, su más reciente sencillo, el cual cuenta con bastantes "streams" en plataformas como Spotify.

En la charla que dio meses atrás a esta casa editora, la cantante reconoció que el drama ha marcado su vida desde pequeña, de ahí que decidiera llevar su carrera apoyada de tal género y no se arrepiente pues le ha dado múltiples satisfacciones.

"Me dicen mis tías, 'Caro, siempre estas cantando temas muy dramáticos', y yo les digo que crecí escuchando a Yuri, Lupita D´Alessio, José José y pues fueron una influencia tremenda en mí. Soy baladista de corazón, pero no niego que también me gusta coquetear con lo urbano".

Además de las canciones ochenteras, Carolina Ross se dio a conocer porque adaptó temas norteños o de banda sinaloense al pop. El cover más exitoso que tiene es el de Me vas a extrañar de la Banda MS. "Soy de Culiacán, Sinaloa y por ende traigo la banda en la sangre. No hay manera de negar la cruz de mi parroquia. Yo estuve en La Voz México, cuando se acabó el reality no sabía qué hacer, así que mi madre me dio la idea de subir covers en Youtube, principalmente de regional mexicano y a la gente les encantó.

"Me vas a extrañar es el cover que más ha conectado con mi público, en YouTube el videoclip lleva más 100 millones de vistas, se me hace algo impresionante y me da gusto que las personas me hayan apoyado", contó.