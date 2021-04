Un abrazo gana el WORLD PRESS PHOTO

La lente del fotógrafo danés Mads Nissen enfocó ante la realidad pandémica y capturó una imagen entre una mujer de 85 años y una enfermera. Se trataba del primer abrazo dado en cinco meses. El encuentro se suscitó a través de una cortina de plástico. La composición de la fotografía logra que sus elementos construyan un discurso que sensibiliza ante el distanciamiento social, razones suficientes para que obtuviera la condecoración al World Press Photo of the Year 2021.

Tomada el 5 de agosto de 2020, en una residencia de Sao Paulo, Brasil, la reproducción, titulada El primer abrazo, muestra a la anciana Rosa Luzia Lunardi y la enfermera Adriana Silva da Costa Souza fundidas en un abrazo y solamente separadas por la cortina de plástico que las protege del contagio.

El autor mencionó que sintió la necesidad de hacer algo al respecto cuando tuvo noticias de la crisis brasileña y el pobre liderazgo que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, estaba teniendo ante la pandemia. Cabe recordar que en esa época, el país sudamericano se vio azotado por el virus SARS-Cov-2, justo después de que Bolsonaro clasificara a la enfermedad como "una pequeña gripe".

El jurado recalcó que el instante capturado por Nissen constituye un símbolo de esperanza, además de una imagen icónica para el periodo histórico de la pandemia por Covid-19. Kevin WY, uno de los jueces, indicó que la fotografía transmite vulnerabilidad, la importancia de los seres queridos, pérdida y separación, pero lo más sobresaliente es la sensación de supervivencia impresa en una imagen.

Esta es la segunda ocasión en la que Mad Nissen es condecorado en el World Press Photo, ya en 2015 también fue premiado por la obra Jon y Alex, retrato íntimo de una pareja de homosexuales en San Petesburgo, como parte de un trabajo contra la homofobia en Rusia.

Nacido en 1979, Mads Nissen ostenta una amplia carrera como fotógrafo, la cual se acentúa con un cúmulo de condecoraciones y la publicación de tres libros: AMAZONA (2013), We are Indestructible (2018) y The Fallen (2010).

Además de la foto del año, el World Press Photo también premia en las categorías Asuntos contemporáneos, Medio ambiente, Noticias generales, Retrato, Proyectos a largo plazo, Naturaleza, Personas, Deportes y Noticias Puntuales.

ORGULLO MEXICANO

Mientras tanto, el mexicano Iván Macías obtuvo el segundo lugar en la categoría de Retrato, por su fotografía donde captura el rostro de la doctora Katia Palomares, justo al momento de su salida del hospital.

El rostro de la médica se muestra marcado por el equipo de protección. Las líneas hieren su piel, como el recuerdo de una batalla en la jornada laboral.

El trabajo de Macías se preocupa por abordar la complejidad de la imagen social para generar conciencia y provocar reflexión. El fotógrafo comenzó a disparar su lente en 2016 y desde entonces ha colaborador en distintos medios como Time Out México y Proceso.

Sin embargo, la pandemia por Covid-19 no fue el único tema que se trató en las propuestas al World Press Photo. También destacó la guerra entre Israel y Palestina y las manifestaciones del Black Lives Matter.

Los ganadores en las categorías principales recibirán un estímulo de cinco mil euros (119 mil 400 pesos mexicanos) en concepto de galardón. Unos cuatro mil 300 fotógrafos y fotoperiodistas de todo el mundo enviaron sus trabajos (más de 74 mil piezas), a este prestigioso concurso, aunque sólo 45 de ellos pasaron el filtro del jurado del World Press Photo.