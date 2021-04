SI ALGO PUEDE SALIR MAL…

Si quiero que llueva, todo lo que tengo que hacer es mandar lavar mi coche, de preferencia es un lavador de carros que esté muy caro. O cuando después de dar vueltas durante media hora buscando estacionamiento finalmente me estaciono a diez cuadras de distancia, me voy caminando y al llegar al lugar a donde voy, me encuentro con que hay tres lugares desocupados precisamente en la puerta.

Estos son casos que suceden de acuerdo con los principios que establece "la ley de Murphy", ¿usted la conoce? Claro que sí.Es la que se resume en una frase fatalista y exagerada que dice: "si algo puede salir mal, va a salir mal". ¿Y por qué la Ley de Murphy se llama así? ¿Quién era ese tal Murphy al que le pasaba todo lo malo? Me interesa saber quién es ese muchacho con tal mala suerte, que hasta me identifico con él… "¡Sí soy!" como dicen ahora los jóvenes.

Pues sí, existió y se llamaba Edward A. Murphy Jr.; fue un ingeniero que trabajó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos allá por los años 40, específicamente en el departamento de experimentación con cohetes sobre rieles. Dicen que en ese tiempo se hicieron algunos lanzamientos experimentales en los que Murphy participó y se cometieron algunos errores humanos, por lo que él, frustrado, le echó la culpa a su asistente, diciendo:"si esa persona tiene una forma de cometer un error, lo hará".

Hay otras versiones: algunas personas, incluyendo a Robert Murphy, el hijo de Edward, sostienen que la frase,cuando se originó, era algo así como:Si hay más de una forma de hacer un trabajo y una de ellas culminará en desastre, alguien lo hará de esa manera. ¡Ay pero qué negativo! dirá alguien por ahí, pero es cierto.

El hecho es que la Ley de Murphy se ha ido ampliando a otros acontecimientos absurdos de la vida cotidiana de donde se han ido enunciando una serie de "leyes inexorables" que son cosas que suceden, y que parecen ir en contra de toda lógica y además, que "nunca fallan".

Por ejemplo, cuando tienes las manos llenas de grasa, te empezará a dar comezón en la nariz. Si tuviste un accidente, el seguro lo cubre todo, menos lo que te sucedió. La única vez que la puerta se cierra sola es cuando dejaste las llaves adentro. Todo cuerpo sumergido en la bañera hará sonar el teléfono y que la velocidad del viento aumenta en proporción directa según la cantidad que hayas pagado por el peinado.

¿A poco no?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA: Luz María Escalante:"¿Hay alguna palabra para referirse al período de la Edad Media? Por ejemplo, para referirse al siglo XIX se emplea la palabra "decimonónico". ¿Existe algún término así para la Edad media?"

LE RESPONDO: La Edad Media se conoce también como Medioevo. El adjetivo sería medieval.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Si quieres estar sano, come poco y cena temprano.