Lo conozco desde los 17 años y fue siempre respetuoso: Angélica María sobre Enrique Guzmán

Los nombres de Enrique Guzmán y Angélica María siempre han estado relacionados, ya que no sólo fueron los ídolos juveniles de los años 60, sino también una gran amistad los ha unido desde entonces, por eso fue inevitable que el escándalo que ahora envuelve al intérprete tocara a la llamada novia de México.

"Yo lo conozco desde los 17 años y fue siempre respetuoso", dijo Angélica María, cuando le pidieron su opinión sobre la acusación de abuso que Frida Sofía hizo contra su abuelo Enrique Guzmán.

"No podemos opinar porque no tenemos la menor idea de lo que haya pasado, ni de lo que están diciendo, no podemos decir absolutamente nada. Lo que sí es que a Enrique Guzmán yo lo quiero mucho, conmigo siempre ha sido un ser maravilloso, no nada más conmigo sino con mis hijos, pero la verdad no queremos meternos en esos rollos", subrayó Angélica Vale.

Pero aplaudieron el hecho de que muchas mujeres, algunas de ellas colegas, hayan sacado a la luz sus historias de abuso y violencia, y que denunciarán a su agresor, comenzando a crear conciencia sobre este tema.

"Qué bueno que han tenido el valor, gracias a Dios (nosotras) no hemos tenido una experiencia así, pero ya era hora, debe ser muy difícil el salir, hablarlo y publicarlo, pero si es la manera de sanar, adelante. Por un lado, es una maravilla que a la gente que sí le pasó lo esté diciendo, pero también creo que hay muchas chavas que se están aprovechando de eso, entonces ahí es donde le quitan el mérito a la gente que sí tuvo el problema y que sí lo debe de decir; pero ya era hora que no nos quedáramos calladas", expresó Vale.

Angélica Vale y Angélica María se reunieron la tarde de ayer para anunciar su espectáculo Angelicales, el cual produce Morris Gilbert quien explicó que con esta presentación arrancan un ciclo musical, al cual titularon Acústicos Teatrales y que tendrá varias emisiones, pero decidieron hacer la primera presentación con Angélica María y Angélica Vale, a quienes considera unas grandes amigas.

"Es un recorrido musical que hacemos con nuestras queridas estrellas, el cual grabamos hace tres semanas en Los Ángeles (California, Estados Unidos), y lo vamos a presentar de una forma muy peculiar este año, porque era ideal para el Día de las Madres, pero con nuestros streamings ya acostumbramos a nuestro público que suceden en sábado, entonces decidimos que se presentará el día 8 de mayo, pero se repetirá el lunes 10", comentó Gilbert.

Esta será la primera ocasión que madre e hija compartan el escenario en un concierto, algo que no se había dado pese a su estrecha relación.

"Mi madre (Angélica Ortiz) sí nos puso varias veces juntas y lo preparábamos las tres, pero en obras de teatro, pero no se le ocurría a nadie juntarnos y creo que era una tontería, pero ahora Morris dijo hay que hacer esto y sí lo hicimos felices de la vida", dijo Angélica María.

La llamada novia de México comentó que a ellas les gusta trabajar juntas, aunque pasan mucho tiempo separadas; pero se conocen tan bien, que al compartir el escenario los disfrutan mucho y ella como mamá, admira el crecimiento y madurez que su hija ha alcanzado.

"Es brutal trabajar juntas, nos entendemos, nos llevamos muy bien, nos divertimos tanto, y además hay una respuesta, a veces uno tiene que trabajar con gente que no encuentra una respuesta, aquí no sucede esto y está padre".

Angélica Vale señaló que ya tenían tiempo queriendo hacer esto, pero no lo habían logrado por la pandemia, por lo que esto podría ser como una muestra de lo que llegaría a ser el espectáculo en vivo y eso las tiene muy contentas, sobre todo porque es para celebrar a las madres.