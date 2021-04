Carlos Speitzer se arriesga y gana con Fuego ardiente

Carlos Speitzer es un hombre que no se queda con ganas de nada; le gustan los retos. En su vida personal y profesional siempre aplica la famosa frase que dice: "El que no arriesga no gana".

El actor sinaloense se encuentra satisfecho por los resultados que ha tenido la telenovela Fuego ardiente, historia original de Martha Carrillo y Cristina García que se ha realizado en tiempos de pandemia, lo que la ha vuelto un reto mayor para todos sus involucrados.

"Me siento contento, agradecido y afortunado de ser parte de esta telenovela que ha gustado bastante y ese es el resultado de hacer bien las cosas. Soy parte de este equipo que ha laborado con mucho respeto y amor para el público.

"Me gustan los proyectos donde se corren riesgos y Fuego ardiente es esa clase de proyectos donde los productores se arriesgan a contar historias diferentes y que el público le dé su aceptación, imagínense, es una bendición", dijo el artista en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

En la trama, Speitzer encarna a "Baldomero Suárez", un tipo carismático, pero a la vez violento. Según externó en la charla, ha disfrutado bastante encarnarlo.

"Es un desgraciado el compa, es cómico, sin embargo, es conflictivo. Es un personaje que pasa por situaciones difíciles que lo hacen darse cuenta de errores y qué mejor que muestre este proceso con toques cómicos. Me considero afortunado de personificarlo".

Para el artista, provocar risas a los televidentes ha sido un verdadero desafío, ya que no cualquier actor logra ese cometido y es que es más fácil provocar lágrimas con un drama que despertar una sonrisa a una persona.

"Hacer reír es muy complicado porque el sentido del humor en cada individuo es diferente. Hay quienes gustan de humor negro y otros, blanco. La comedia es muy exacta, es una cosa muy matemática y hay que hacer bien todo porque si no, te vuelves un cuentachistes, y no, uno es actor; ahora, lo bonito que te da la comedia es que la gente se acuerda de ti, no por el personaje, sino porque tú los hiciste reír", detalló.

Carlos relató que no es un novato en dicho género, ya que con anterioridad participó en diversos proyectos que tenían como objetivo entretener a la gente.

"Antes sí me ponía nervioso cuando sabía que haría comedia, sin embargo, fue un reto que superé. Hice dos temporadas de la serie Simón dice y luego me fui a Imagen TV, donde hice una novela cómica. Pienso que estoy asentando parte de mi carrera en la comedia".

El joven actor mencionó que Fuego ardiente, donde también figuran el lagunero Carlos Ferro, Kuno Becker, Claudia Ramírez y Mariana Torres, es un melodrama que combina temas clásicos con modernos y eso es algo que de igual manera ha gustado al teleauditorio.

"Tiene la narrativa de una telenovela, pero nos mete en temáticas actuales, de pronto tiene su tema policiaco. El público cambió, ha pedido otras cosas y es por eso que los productores han buscado presentar proyectos distintos a lo antes visto".

Por otro lado, Speitzer, quien hasta ahora no se ha contagiado de COVID-19 porque ha seguido todas las medidas de sanidad, manifestó que le da mucho gusto la libertad que los actores tienen de laborar donde lo deseen sin que sean vetados, como ocurría en el pasado.

"Considero que así debió haber sido siempre. Hoy por hoy, esta apertura es real, ya existe y eso está increíble porque uno tiene que trabajar todo el tiempo, y es que la carrera de uno como artista es difícil: a veces hay trabajo, a veces no, por lo que no estaba bien el tener que estar esperando algo en una misma televisora porque luego no pasaba nada".

Carlos comentó que se siente agradecido con la vida porque desde que irrumpió en los escenarios en proyectos como Una luz en el camino a la fecha ha tenido bastante trabajo.

"Soy un tipo que no para, soy muy movido y eso me ha traído la bendición de siempre estar laborando. Me gustaría hacer dos o tres proyectos por año", dijo el actor y añadió que le encanta haber nacido en Culiacán, "porque los sinaloenses somos a todo dar".

¿Qué ha hecho?

Se le ha visto en estos proyectos:

Tres mujeres

Amor de barrio

Un poquito tuyo

Para volver a amar

Niña de mi corazón