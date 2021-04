Matheus Dória acepta el mal momento de los Guerreros

Salir cuanto antes del mal momento al sumar tres partidos sin ganar, es la encomienda del Santos Laguna, de cara al partido del próximo domingo ante los Diablos Rojos del Toluca, ya en plena recta final del Guardianes 2021.

El equipo Albiverde fue desbancado de las posiciones de calificación directa a liguilla, luego de la victoria del Puebla del pasado lunes, por lo que las huestes de Guillermo Almada se enfocan en recuperar ese cuarto lugar obteniendo una victoria, pero sobre todo, en mejorar su nivel de juego, pues se han mostrado con dificultades para generar jugadas en ofensiva durante los partidos recientes. De cara a un nuevo compromiso en casa, el plantel santista realizó ayer una sesión de entrenamiento en el Territorio Santos Modelo, donde alistan la táctica a utilizar ante los peligrosos Diablos.

AUTOCRÍTICA

Los dirigidos por Guillermo Almada son conscientes de que están viviendo un mal momento que no se debe prolongar, así lo aceptó el brasileño Matheus Dória, quien en un ejercicio de autocrítica, señaló ayer en entrevista remota: "sabemos que tenemos mucho por mejorar. Tuvimos tres semanas complicadas, de puntos que pudimos haber ganado. Sabemos que no estamos en nuestro mejor momento, pero nunca cambiamos nuestra manera de trabajar, en el futbol cambian muy rápido las cosas, una victoria te da más confianza, más ánimo para seguir trabajando. Creo que en el puesto que estamos hoy, dependemos de nosotros para meternos entre los cuatro, por eso estamos tranquilos, la confianza va a seguir, ya hicimos autocrítica, sabemos que debemos mejorar y eso vamos a hacer".

Como líder del vestuario albiverde, el zaguero amazónico envió un mensaje a sus compañeros: "sigamos en el camino de la lucha, de la entrega, vamos a salir de esto. No podemos desistir de lo que venimos haciendo todo el torneo, estos malos resultados no nos pueden desanimar, seguimos concentrados, haciendo autocrítica, con ganas de mejorar y eso es muy importante", sentenció.

Con todo y que no han podido ganar en los tres partidos más recientes, Matheus rescató la actitud de entrega sobre la cancha que ha mostrado el equipo: "tuvimos dificultades para mantener el balón y generar en ofensiva, pero la entrega es algo que debemos rescatar, porque nunca nos dimos por vencidos, aunque encontramos dificultades en los partidos, siempre buscamos ganar, creo que la entrega, la lucha que demostramos tienen que seguir, independientemente de si estamos jugando bien o no, eso debe seguir siempre", aseguró.

RIVALES DIRECTOS

Dentro de la parte final del calendario del torneo, a los Guerreros les corresponderá recibir a Toluca y Puebla, escuadras que junto a Santos, están luchando por ese boleto directo hacia la liguilla, lo que redobla la importancia de los resultados que puedan obtener en casa: "son equipos que están peleando con nosotros por ese lugar entre los cuatro. Creo que los dos primeros ya se alejaron bastante, pero hay otros dos lugares para meterse entre los cuatro primeros y vamos a luchar por eso", aseguró el carioca.

1 PUNTO de los últimos 9 ha ganado Santos, que salió de puestos de liguilla directa.

El apoyo que Santos recibe al jugar en casa es una motivación extra para Dória: "ha sido muy bueno. Cuando nos toca jugar en casa la gente siempre nos apoya muchísimo. Yo se que está difícil en este momento, no puede venir toda la gente que quiere, por el lado financiero o económico también está complicado gastar un dinero para boletos de un partido, pero vamos a hacer lo que nos toca para que termine ya esto del COVID y que la normalidad regrese durante los fines de semana que parábamos a la ciudad en el día de juego", señaló.

Matheus resaltó la labor de Guillermo Almada al imprimir su sello a todos los miembros del plantel, por lo que han sido capaces de mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones, a pesar de las numerosas ausencias, las cuales han sido suplidas por disciplinados jugadores de fuerzas básicas: "es bueno, vamos conociendo a jugadores con sangre nueva, con otras ganas. Independientemente de quién está jugando, la idea es siempre la misma, nuestra identidad no va a cambiar por uno u otro jugador que no pueda estar. A quien le toque, la idea va a ser siempre la misma de atacar, de presionar, eso lo tenemos claro".

Cuestionado sobre si Santos debe seguir siendo considerado entre los favoritos por el título del Guardianes 2021, Dória no dudó: "seguro que sí, lo probamos durante todo el torneo. No porque venimos de malos resultado, ya somos mal equipo, lo bueno no se olvida. Debemos tener la cabeza fría porque tenemos tiempo para recuperarnos, cerrar bien y encarar de la mejor manera la parte final del torneo", puntualizó.