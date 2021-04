¿Somos conscientes?

Cuando haces determinadas acciones, dices cosas, ¿sos consciente de cómo se pueden llegar a sentir los demás con eso o solo te fijas en ti?

Es muy importante entender que debemos hacer lo que sintamos, lo que queremos y no dejar de hacer o decir determinadas cosas por lo que pensaran los demás o por si les puede molestar, pero al hacerlo debemos ser empáticos con la otra persona. Si yo tengo ganas de ir al cine y la otra persona no, puedo ir al cine no hace falta que cancele, pero debo comunicarme con la otra persona de una manera asertiva para que no se sienta mal.

Muchas veces nos sucede que actuamos impulsivamente, sin pensar en las consecuencias y esto hace que del otro lado se genere malestar, bronca, ansiedad etc. Al actuar siempre debemos tener en cuenta que la otra persona tiene sentimientos, intereses, preferencias y que debo de manejarme de una manera correcta, sin faltarle el respeto y entendiendo que mis acciones también le pueden afectar.

Al tener en cuenta como mis acciones afectan a los demás, muestra que estoy valorando a estas personas y ellas lo perciben, haciendo así que las relaciones se desarrollen más y se sienten más a gustos unos con otros.

Recuerda que todas nuestras acciones tienen consecuencias, hay que ser responsables y tomar consciencia sobre las consecuencias que pueden tener nuestras acciones, muchas veces las hacemos de una manera automatizada o como creemos que deben ser. No debemos olvidarnos que todo en la vida regrese, lo que tu des hoy mañana volverá a ti. Si eres una persona que trata mal a los demás, que es egoísta, cruel lo más probable es que atraigas a tu vida cosas no muy buenas, ahora si eres atento, amable, das amor a los demás, recibirás cosas muy buenas de la vida.

Lo importante de todo esto, es que puedes modificarlo en el momento que tú quieras, empezar a ser más consciente de tus consecuencias, de ponerte a pensar también en los demás y no solo en ti, ya que recuerda todos somos uno, somos una unidad y si queremos hacer un cambio en el mundo empieza por uno mismo.

Un tip que te regalo es que al finalizar tu día empieces a anotar todas las cosas que sucedieron en él y los momentos en los que quizás, tuviste una pelea o enfrentamiento con alguien, escríbelo, como te sentiste y trata de ver como reaccionaste ante esta situación ¿Lo hiciste de una manera correcta o impulsivamente? De la manera en la que yo me maneje, ¿Le habrá afectado al otro? Es una buena manera para empezar a reconocer como actuamos ante determinadas situaciones y si hay algo que no nos gusta poder así modificarlo.

