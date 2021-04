Vacuna Patria, 'para recordar a mexicanos sobre soberanía', dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se decidió llamar "Patria" a la vacuna contra COVID-19, fabricada en México porque se debe pensar siempre en mantener la soberanía nacional y en ser independientes.

"Una vacuna con ese nombre significa que debemos siempre de pensar en ser independientes, que nos conviene ser independientes, no se trata de cerrarnos en un mundo globalizado, pero debemos ser autosuficientes en lo fundamental, en lo básico; medicamentos, energéticos, y muchas otras cosas, no todo, hay que intercambiar productos con otros países, pero tratar de ser autosuficiente, de no depender tanto del extranjero", dijo.

Desde Palacio Nacional, el presidente resaltó la importancia de que México cuente con una vacuna nacional y aseguró que una vez que se pruebe su eficacia, su gobierno no se cerrará a exportarla a los países que así lo requieran.

"Imagínense cuánto nos va a significar esta vacuna, primero tenerla, y tenerla no es poca cosa, porque ahora los que producen vacunas ellos deciden si permiten que salgan esas vacunas de sus territorios o no, hay países que no lo han permitido, y esta vacuna es para México y otros países, pero es importante tenerla, segundo es el precio, porque esta vacuna va a costar menos y es muy importante y tercero, la eficacia, se está hablando de que va a tener calidad, desde luego es un proceso que se acaba de iniciar".

Afirmó que en sexenios pasados los conceptos de patria y soberanía nacional se dejaron en el olvido o eran usados como anacronismos, sin embargo, durante su gestión trabajará por recordarle a los mexicanos el valor de estas palabras.

"Acerca de la vacuna, es la patria, acuérdense, de Ramón López Velarde, Suave Patria, este año vamos a recordar los 100 años del fallecimiento de ese gran poeta. Y la patria es todo, durante el periodo neoliberal querían que nos olvidáramos de la historia, se dejó de hablar de la patria, se pensaba que era anacrónico, conceptos como patria y soberanía eran anacronismos, era sinónimo de atraso, para qué hablar de la patria en un mundo globalizado, nosotros pensamos que sí tenemos que hablar y defender a la patria, por eso el nombre".

Al respecto, la titular del Conacyt, María Elena Álvarez – Buylla señaló que se van a reclutar poco más de 100 voluntarios para participar en un protocolo diseñado para 90 y verificar la eficacia y calidad de la vacuna. "El proceso ya inició y es una convocatoria abierta, pero con un procedimiento claro de tamizaje, se debe ver que cumplan con la primera fase, se va a reclutar a voluntarios sanos de entre 18 y 55 años, será transparente y bien regulado por la agencia Cofepris".