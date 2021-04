El secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, indicó que "todavía no podemos cantar victoria" respecto a la posibilidad de que se registre una tercera ola de contagios de COVID-19 en la entidad derivada de la movilidad social en el periodo vacacional.

Al término de la reunión semanal del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna, el funcionario fue cuestionado respecto a la posibilidad de un repunte de contagios, hospitalizaciones y defunciones por causa del virus en Coahuila. Bernal tomó como referencia lo que ocurre en otros puntos del mundo, especialmente en Europa, donde sí se están registrando nuevos contagios a pesar de que está en marcha un proceso de vacunación masiva y de que siguen ordenando restricciones en actividades sociales.

"Históricamente en los países de Europa hay una tercera (ola), entonces nosotros todavía no podemos cantar victoria, son 15 días o un poquito más, nos falta una semana o 10 días para ver como evoluciona esto, en nuestros indicadores las tendencias, sobre todo en lugares como la (región) Carbonífera se nos puede alterar el semáforo, se puede hacer 'amarillo', entonces tenemos que cuidar mucho esto".

El secretario de Salud indicó que se mantendrá el trabajo coordinado en cada región mediante el trabajo de los Subcomités de Salud, de forma que se vigilará la liberación de nuevos eventos o actividades en el futuro, todo con el objetivo de que se hagan apegados a los protocolos sanitarios.

Por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, señaló que "hasta ahorita" no se tienen indicios estadísticos para poder determinar un repunte de contagios en Coahuila hasta la presente semana. Agregó que "pasando la Semana Mayor y la segunda semana que luego mucha gente sigue ocupando para vacacionar, no hemos tenido brotes, rebrotes o consecuencias de la pandemia o de las reuniones que se pudieron dar de carácter social, derivado del periodo vacacional, hasta ahorita no se ha presentado algo que nos dé un indicador distinto".