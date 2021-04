Sergio Mayer respalda a Frida Sofía para ir por lo legal contra Enrique Guzmán

Luego de que Frida Sofía hace unos días señalara a su abuelo Enrique Guzmán como la persona que abusó de ella desde los 5 años de edad durante una entrevista, Sergio Mayer la invitó a hacer la denuncia formal ante las autoridades para que la justicia llegue a su caso.

El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, en conferencia de prensa comentó sobre el caso que ha cimbrado a la familia Guzmán-Pinal esta semana, luego de que la hija de Alejandra Guzmán ante las cámaras asegurara que el cantante de "La Plaga" y "Payasito" fuera una persona abusiva y que la manoseara desde la infancia.

Ante esto, Mayer no sólo reconoció la denuncia que hiciera la joven de 30 años de edad sino que también le informó que para qué haya justicia en su caso, si así lo decidiera, realizará ante el Ministerio Público la denuncia correspondiente.

"De ella depende, ella decidirá si además de hacer la denuncia mediática quiere hacer la denuncia penal, depende de la víctima. La parte más importante para que se llegue a la justicia es que las víctimas hagan la denuncia", aseguró.

El diputado y también actor recordó que desde agosto del 2020, la cámara baja de la nación aprobó una iniciativa en donde se amplió el plazo de prescripción a este tipo de abusos a menores, esto quiere decir que no importa en qué momento se realizó el acto, ya que la víctima podrá acudir ante la ley de hacer la denuncia.

"Aprobamos una iniciativa donde se amplía el plazo para la prescripción de ese tipo de delitos, de abusos a menores. Entonces abre un panorama muy importante para esas víctimas, que sepan que no prescribe, o sea ya hay un margen mucho más grande y mucho más amplio para que las víctimas que tomen la decisión de hacer la denuncia por haber tenido abusos sexuales en la infancia sepan que lo pueden hacer y la parte importante es que abran, que lo digan, que lo expliquen y que tengan esa catarsis de hacer la denuncia y si no la hay, pues no habrá consecuencias jurídicas", aseguró.