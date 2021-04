Busca Juan Collado evitar suspensión de cuentas

El abogado Juan Collado compareció ante un magistrado federal para defender dos de sus cuentas bancarias que la Fiscalía General de la República (FGR) busca congelar para garantizar el pago de 36 millones de pesos por defraudación fiscal.

La diligencia se realizó ayer jueves en un recurso de apelación presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante el Primer Tribunal Unitario en materia Penal.

Con este recurso, la SHCP reclamó la decisión del juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez de negar el embargo precautorio de dos cuentas en Bancomer a nombre de Juan Collado y con las que pretende garantizar el pago de la reparación del daño por 36 millones de pesos.

Dichas cuentas no han sido congeladas ni siquiera por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pese a los argumentos de la FGR, el juez de control negó la medida precautoria porque no fue solicitada en tiempo y consideró que no se estableció adecuadamente por qué se requería su bloqueo.

El juzgador indicó que para ello, la Fiscalía debió solicitar el embargo precautorio desde antes de la audiencia inicial, realizada en agosto del año pasado.

En la audiencia de apelación, la defensa de Collado y la FGR emitieron diversos argumentos con los que el magistrado deberá resolver en los próximos días si bloqueará o no las cuentas.

De acuerdo con Javier López, abogado de Juan Collado, las autoridades buscan con este bloqueo garantizar el pago de la reparación del daño por la defraudación fiscal que le fue imputada por supuestamente no pagar el Impuesto Sobre la Renta de sus ingresos obtenidos en el año 2015, lo que habría ocasionado un fraude al fisco por 36 millones de pesos.

Este delito es el cuarto por el que el abogado fue imputado y permanece vinculado a proceso, los otros son delincuencia organizada, lavado de dinero y tráfico de influencias.

En este último fue imputado junto con Alberto Manuel Alcántara, extitular de la Coordinación General de Investigación de la FGR, por supuestamente archivar ilegalmente una investigación contra Collado para descongelar una de sus cuentas bancarias en Andorra y que el abogado pudiera tener acceso a los 76.5 millones de euros que tiene ahí, según la causa penal 174/2020.

Actualmente, sólo Collado enfrenta esta acusación debido a que Alcántara falleció de COVID-19 en días pasados.