Colegios permanecerán bajo llave en Coahuila

Pese a que ya se abrieron todos los giros en la región, incluso el estadio de futbol, y aunque se había indicado que en abril regresarían las clases presenciales, las escuelas permanecerán cerradas, dijo Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Unión de Escuelas Particulares en la Comarca Lagunera.

"Estamos trabajando en sistema semipresencial, híbrido, desde agosto", explicó, "en semáforo verde ya se abrieron las cantinas, el estadio, pero las escuelas todavía no".

Consideró que la vacunación contra el COVID-19 avanza de forma muy lenta al tratarse como un tema electoral por parte del Gobierno federal, por lo que aún no hay una fecha para que se pueda vacunar a la totalidad de la población y normalizar el servicio en las instituciones educativas, que sobreviven de préstamos para cubrir los salarios.

"Muchas escuelas están muriendo porque no tienen el recurso para pagar nóminas, la luz, que está subiendo, la gasolina, que está subiendo, los comestibles, que están subiendo, es como todos los sectores, si no tienen actividad, si no tienen gente, no tienen cómo pagar los gastos", comentó. Refirió que las escuelas públicas son sostenidas por el Gobierno y los impuestos de la ciudadanía, por lo que pueden continuar otro año sin trabajar los profesores, no obstante, indicó que los niños no reciben la enseñanza y estarían perdiendo dos años escolares, pues muchos hogares no tienen internet.

Silva Rosales dijo que se han restablecido las actividades en el estadio de futbol (Territorio Santos Modelo), los bares y los antros, pero no así en las escuelas.

