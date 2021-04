Samadhi Zendejas subió más de 30 kg para interpretar a Jenni Rivera; 'me costó mucho bajarlo’

La actriz mexicana Samadhi Zendejas, quien interpretó a Jenni Rivera en la bioserie "Mariposa de Barrio", la joven de 27 años reveló que tuvo que subir más de 30 kilos para hacer el papel protagónico de la "diva de la banda".

En el programa de Karla Díaz, Pinky Promise, contó que fue algo que provocó gran impacto en su carrera, ya que cuando audicionó para hacer el papel, ella no estaba preparada, debido a que ella ya no quería ser actriz, porque no tenía constancia, “nunca me dijeron que era para Jenni Rivera, me dijeron que estaba compitiendo para Chiquis Rivera”.

“Ni siquiera había salido del edificio y me dicen que te quedaste para el protagónico”, situación que ella no podía creer, aunque le dieron algunas peticiones, entre ellas aprender inglés, no decirle a nadie, tomar clases de canto y subir de peso.

“Yo buscaba ser aceptada, lo más cercano a ser un palo”, pero empecé a subir de peso para el papel, lo complicado para la famosa fue bajar de peso, “me costó mucho bajarlo, como le voy hacer, quería hacer de todo”, algo que incluso le afectó hormonalmente.

Samadhi interpretó el personaje de Jenni Rivera en su etapa juvenil, que abarcó de los 13 años 25 años durante 2016 a 2017.