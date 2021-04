Enrique Guzmán ha sido un abusivo toda su vida: Pablo Moctezuma, papá de Frida

Luego de que varios familiares de Frida Sofía hablaron públicamente acerca de las acusaciones que la hija de Alejandra Guzmán hizo en contra de su abuelo, Enrique Guzmán, a quien señaló de haberla acosado sexualmente desde los cinco años, su padre, Pablo Moctezuma también decidió mostrarle su apoyo.

Fue durante una entrevista en el programa de televisión "De primera mano", donde el empresario declaró que le cree y apoya totalmente a su hija, a quien tuvo en la década de los 90 con la intérprete de "Yo te esperaba" e incluso acusó a Enrique Guzmán de haber sido el culpable de su separación.

"Estuve con ella (con Frida Sofía) en Miami y platicamos sobre los otros abusos que desgraciadamente ha sufrido mi querida Fridita. ¡Caray!, pero esto sí no tenía idea, creo que le daba miedo decirme porque obviamente de haber sabido y haber visto a este señor (Enrique Guzmán) no sé qué hubiera pasado pero la verdad este señor siempre ha sido un tipo desagradable, ha sido un abusivo toda su vida, la verdad no me sorprende ni tantito", dijo Moctezuma.

Aunque ahora tienen una relación cercana, Pablo y Frida estuvieron alejados por varios años durante la infancia de ella. Según el empresario, fue Guzmán quien tomó la decisión de desplazar al padre biológico y otorgarle su apellido a la única hija de Alejandra.

"Yo amo a Frida, siempre quise estar con ella, me fue robada, inclusive la estúpida idea de este señor, él fue el que incitó a que se robaran a mi hija y le pusieran el apellido Guzmán", afirmó.

Asimismo, señaló al intérprete de "Tu cabeza en mi hombro" de no haber apoyado la carrera musical de su hija en sus inicios, sino hasta que ya era famosa y de ser el responsable de las adicciones que Alejandra Guzmán enfrentó en algún momento de su vida, pues en su casa le permitía que consumiera sustancias.

"Este señor no la soltaba de repente 'qué haces en casa de tu papá, cómo es posible que llegues de casa de tu papá así', o sea, en vez de cuidar a su hija la ponía hasta atrás y lo digo abiertamente, le bajaba dinero, le robaba, le firmaba el cheque, la robaba y punto".

Finalmente, mostró su interés por ayudar a que Frida reciba ayuda psicológica y manifestó el apoyo por parte de él y de los medios hermanos de la joven de 29 años, así como de su actual esposa, Beatriz Pasquel

"Me siento realmente frustrado de no haber actuado, me siento muy mal y Frida me lo reclama, me dice 'no puedo creer que no me salvaste, pero es que la verdad no lo sabía, obviamente fallamos, conocemos a Alejandra y todo su relajo, pero esta gravedad, de estas cosas, la verdad a mí me rompen el alma".

La madrastra de Frida Sofía asegura que debió protegerla más

"Dicen que en retrospectiva nuestra visión es 20/20 y ahora, en retrospectiva de tu niñez, entiendo perfectamente bien por qué te ponías incómoda al hablar de tu abuelo. Llorabas, te daba miedo, no lo querías ver. Nosotros como adultos debimos protegerte de los depredadores", escribió este viernes Beatriz Pasquel, pareja sentimental del padre de Frida, Pablo Moctezuma en su cuenta de Instagram.

La empresaria hizo mención sobre la posibilidad de que una persona cercana a Frida Sofía fuera quien abusara de ella. "Sabemos que es la realidad, el grupo porcentual más representativo son las personas más cercanas y a las que más confianza les tenemos: los abuelos, los tíos o los abuelos más cercanos". Y lamentó que las declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán estén siendo cuestionadas.

"Frida, quiero que sepas que yo te creo. Tú papá, tus hermanos y toda la familia estamos contigo ¡siempre!", se lee en el texto.

"El que abusó fue tu abuelo. Quien está mal es la sociedad y quien sigue abusando y perpetuando un abuso, un machismo tóxico, es esta misma sociedad".

Dinastía Guzmán Pinal no será partícipe de la "ola de chismes"

La familia Guzmán Pinal desea que Frida Sofía consiga ayuda para mejorar su salud mental, así lo dieron a conocer en un comunicado en el que externan su postura sobre las declaraciones que recientemente dio la hija de Alejandra Guzmán, en la que asegura que su abuelo Enrique Guzmán la toqueteó cuando era niña.

En dicho comunicado, Alejandra Guzmán y la familia enfatiza que le han hecho saber a Frida que la aman y que están abiertos a aclarar las cosas y a que se dé una reconciliación, siempre y cuando esto se dé de manera privada.

"Hemos optado por no responder a través de los medios de comunicación, sino haciéndole saber a Frida que la amamos, que esperamos que consiga la ayuda para mejorar su salud mental que tan claramente requiere y que estamos aquí con los brazos abiertos, siempre que cualquier intención de aclarar y reconciliar se haga en privado y sin intención de exponerlo en los medios", se lee.

"No queremos participar en esta ola de chismes que se deben a que 'periodistas preocupados' se aprovechen de la lamentable situación de Frida".

