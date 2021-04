'Chicharito' debe mejorar su actitud para regresar a la Selección: Claudio Suárez

El tres veces mundialista Claudio Suárez, opina que Javier Hernández debe de recuperar su nivel para regresar a la Selección Mexicana, pero también debe de cuidar muy bien sus actitudes, pues se habla que el grupo ya no lo ve de buena forma.

Consultado por EL UNIVERSAL, el Emperador asegura que el "Chicharito" puede dar mucho aún, pero debe reflexionar qué quiere de su carrera en esta rama final.

VER MÁS: 'Chicharito' podría estar de vuelta en la Selección Nacional

"Primero, para tomarlo en cuenta, debe de recuperar su nivel y para eso debe de trabajar muchísimo porque el torneo pasado en serio que se vio mal, tanto en lo físico como en lo futbolístico, aunque la verdad es que su equipo poco le ayudaba, hasta su técnico (Guillermo Barros Schelotto) fue despedido y sabemos que si no hay un equipo que funcione bien, 'Chicharito' no puede aportar mucho. Es un jugador que debe de tener gente que lo ayude, y LA Galaxy no tenía jugadores para ayudarlo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier “Chicharito” Hernández (@ch14_)

Además de lo futbolístico, hay otras cosas a tomar en cuenta: "Hay que considerar lo que se dice de él, que no hace buen grupo, que en el seno de la Selección no gusta mucho su forma de ser. Eso lo deben de tomar en cuenta todo, y no sería la primera vez que sucede en la Selección, ya le pasó a Cuauhtémoc Blanco en el Mundial del 2006, donde Ricardo La Volpe no lo llevó porque no se adaptaba al grupo; a Pavel (Pardo) en el 2002. Si vuelve a ser llamado, tiene que demostrar, pero también revisar mucho esas cuestiones de actitud".

VER MÁS: Selección envía convocatoria a LA Galaxy, pero no para 'Chicharito'

La urgencia que vive la Selección en lo que a centros delanteros se refiere, Raúl (Jiménez) por lesión, y otras bajas, hasta "Chucky" y Rodolfo Pizarro tuvieron que jugar en ese puesto, pero primero debe mejorar en muchos aspectos".