Retiran demanda por plagio a Del Toro

Luego del estreno de la cinta " The Shape Of Water", Guillermo del Toro ha estado en una batalla legal contra la familia del ganador al Premio Pulitzer, Paul Zindel, dado que acusó al cineasta de haber plagiado una obra teatral de su autoría para crear su producción. Sin embargo, antes de presentarse a defender ambos materiales, la demanda fue descartada.

Según datos de The Hollywood Reporter, Del Toro y los demandantes en nombre de Zindel, presentaron documentos judiciales el pasado viernes que estipularon un acuerdo.

Uno de los representantes de Searchlight Puctures (una de las compañías demandadas) expresó "La familia de Zindel demandó a Del Toro en el 2018, acusándolo de haberse inspirado en la historia 'Let Me Hear Your Whisper' para la creación de la trama, la cual ganó cuatro Premios Oscar ese año. Sin embargo, el juez Percy Anderson, rechazó el caso bajo el argumento de que 'la premisa básica de un empleado de una instalación científica que decide liberar a una criatura sujeta a experimentos científicos' era demasiado general como para ser protegida'.