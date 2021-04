La historia de amor de José José y Anel

Para Anel, el cantante José José era un hombre que nunca mentía y era romántico, aunque por mucho tiempo jamás le cantó en casa o llevó serenata.

"Es un poco macho, pues cuando ve que sus camisas no tiene botones, grita, patea y hace un fenomenal escándalo, pero nunca me ha pegado, Pepe es incapaz de matar una mosca", dijo en 1977 en una entrevista a un diario nacional.

"José José y yo nos hemos querido de muchas formas. En nuestros cuatro años como amantes, nuestro amor fue muy glamoroso; al nacer Pepito nos quisimos como con más respeto, y ahora, de casados, el amor es absoluto", agregó en esa ocasión.

La relación entre la actriz y el cantante había iniciado siete años atrás, en 1970, cuando ella actuó en la película Tápame contigo y él triunfaba en el OTI, el concurso internacional musical más importante de la época. Ambos se enamoraron, pero el intérprete de El triste tenía en ese momento pareja con quien se casó y divorció en 1973. Así que fue hasta tres años después de conocerse que formalmente comenzaron una relación.

La relación se acrecentó en 1975 con el nacimiento de José Joél, al que seguiría Marysol en 1982. A mediados de los 80's, con José José en problemas de alcoholismo, se decidió hacer la película "Gavilán o paloma", donde se retrataría la vida del cantante y la relación entre ambos. "El Príncipe de la Canción" se interpretó a sí mismo y Christian Bach fue la encargada de ponerse en la piel de Anel, quien había abandonado su carrera para atender a los hijos. En ese momento José José tenía como mánager a Manuel Noreña, hermano de Anel.

Alfredo Gurrola fue elegido como director y, recordó en su momento, fue testigo de cómo ambos metieron mano a los diálogos de los personajes, basándose en un guión de Fernando Galiana.

"Estructuraron unos diálogos para romper clichés de películas de boxeadores o futbolistas. Juzgué más sincero lo que propusieron que lo que había escrito el guionista", relató en 2019 el realizador.

El matrimonio acabó meses después. Y entonces fue que el rostro de ambos de fue develando. En diversas ocasiones, José José no se expresó bien de quien fue su pareja.

En 2006 recordó que tras la separación le dejó una mansión, autos y mensualmente le daba 10 mil dólares para su manutención. Y abundó al decir que Anel era una mujer dominante y controladora.

Anel, en una entrevista para Univisión, dijo en alguna ocasión que la única razón por la que no se arrepentía de haberse casado con el cantante, eran los hijos que habían procreado. "Si no hubiera sido con él, no nacen mis hijos, que son verdaderamente sensacionales", apuntó.

En 2007 Anel presentó el libro "Volcán apagado", en donde contaba aspectos de su vida como la prostitución, su acercamiento a las drogas y lo vivido con el cantante de Si me dejas ahora. José José entonces reveló que nunca perdonó a la actriz por su pasado, en el que, según el intérprete, se había vendido por joyas y pieles.

El pasado lunes, 14 años después de las declaraciones y a dos años de la muerte del cantante, Anel fue reconocida como heredera universal del patrimonio dejado por su exesposo, quien pasó los últimos años de su vida con Sara Salazar, con quien procreó una hija, Sarita Sosa Salazar. Anel, heredera universal Heredera universal, así fue nombrada Anel Noreña en el testamento de su exesposo José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, el cual fue leído ayer lunes en los juzgados de la Ciudad de México, en donde estuvieron presentes ella y sus hijos José Joel y Marysol.

"Se dio lectura de manera legal y jurídica al testamento, en donde queda como heredera universal la señora Ana Elena Noreña Grass", dijo José Joel saliendo de los juzgados. "Gracias, gracias y más gracias Pepe, porque desde el cielo pusiste a tu familia ante todo y todos los demás", escribió Anel en Instagram al conocer que ella era la heredera universal. Su hija Marysol subrayó que no existe otro testamento y es Anel la única heredera del llamado Príncipe de la Canción.

"Me siento muy contenta, muy agradecida, muy en gozo, en antojo y en confort. Lo que pasó hoy es verdaderamente trascendental y fundamental, José desde el cielo puso a su familia por encima de todo y de todos los demás", expresó Anel, quien no paraba de sonreír