Prevalece confusión en inicio de vacunación

Con filas que median hasta tres kilómetros, confusión y manifestación fue como inició la vacunación antiCovid en Saltillo.

Con el arranque de este esquema, los mensajes de texto y en redes sociales no se hicieron esperar: llamaban a la gente a acudir sin cita, aseguraban que sobraban vacunas y en caso no haber gente se desperdiciaría. Esto fue desmentido por el Gobierno Federal, pero los mensajes continuaron.

En taxi, de aventón, y en camión la gente llegaba sin cita, a los puntos de vacunación.

ALTERCADO

Alrededor de las 10 horas, en el módulo ubicado en CANACINTRA ciudadanos sin cita y que no estaban en el rango de edad pedían acceder a una dosis, esto provocó altercados verbales y la intención de cerrar el bulevar Vito Alesio Robles, por lo que elementos de la Guardia Nacional tuvieron que intervenir y advertir que de no haber orden se suspendería la vacunación, lo cual no ocurrió, ya que las personas no continuaron sus reclamos.

El protocolo establecido siguió y la población continuaba el arribo. Los más precavidos llegaron con paraguas, sillas, snacks y agua. Y no faltó quien hasta llevara una mesa plegable para convivir con el resto de los asistentes.

Otros más llegaban en sillas de rueda, andador o por su propio pie, pero con buen ánimo, aunque este mermaba con el paso del tiempo y el aumento de la temperatura que llegó hasta los 24 grados.

Autos sin gasolina, y vendedores ambulantes con agua, refrescos y hasta comida era parte de este escenario del primer día de vacunación.

AGLOMERACIONES

Saltillo ha sido uno de los municipios más afectados por la pandemia, cientos de personas han fallecido a causa de este virus y las área COVID llegaron a rozar el 90 % de ocupación. Por ello el arranque de la vacunación causo revuelo.

Una vez que, el delegado del Gobierno Federal, Reyes Flores Hurtado, anunció el inicio de la vacunación en Coahuila, adultos mayores que no se inscribieron en la plataforma habilitada para la designación de cita, se lanzaron a los diferentes puntos de vacunación desde la madrugada de martes para asegurar una dosis de la farmacéutica AstraZeneca.

Pese al llamado de las autoridades, los vehículos permanecieron en la entrada de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. En este punto de vacunación se observaron filas de casi dos kilómetros, desde las 7 horas.

La cita fue a partir de las 8 de la mañana en cinco puntos de esta ciudad, dos de ellos en la en el campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila, UADEC, otro más en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Y los dos puntos restantes en Centro de convenciones de Saltillo y en la Canacintra.

El Procedimiento de selección fue a través de cita mediante el registro de las personas en la plataforma que habilitó el gobierno federal. Sólo se habló a personas mayores de 75 años pero si llegaban acompañados de adultos de 60 años o más también se permitía el ingreso.

DEFICIENCIAS PUNTOS DE VACUNACIÓN: CDHEC

Luego de llevarse a cabo una revisión de los puntos de vacunación en Saltillo, la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila (CDHEC) informó que estos presentaron deficiencias, las cuales fueron desde la falta de baños móviles, así como la lejanía de estos de las viviendas.

"Se empezó a verificar lo mismo que en Torreón para establecer que se reúnan las condiciones óptimas y al menos que situaciones como la dignidad se estén respetando", dijo Hugo Morales, presidente de la CDHEC.

Añadió que durante primer día de vacunación en Saltillo, resaltaron algunas deficiencias, por lo que la diferencia con el caso del municipio de Torreón no fue mucha.

Entre las deficiencias que se encontraron, fueron las de que no había baños móviles en los distintos centros de vacunación, no obstante, donde si hay, las personas deben esperar su turno de vacunación para poder hacer uso de ellos, lo que genera aglomeración.