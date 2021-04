Guerreros de Santos piensan en Gallos

Con la mira puesta en su partido del próximo domingo, los Guerreros del Santos Laguna sostuvieron ayer un entrenamiento matutino en Territorio Santos Modelo, donde alistan la estrategia que utilizarán en contra de los Gallos del Querétaro.

Luego del empate en casa de las Chivas, el equipo albiverde ha puesto su mirada en el choque ante los queretanos, lo que representará su segundo partido consecutivo en calidad de visitantes, ya en plena recta final del torneo Guardianes 2021. Guillermo Almada tendrá que solventar una nueva baja, la de Ronaldo Prieto, quien salió lesionado ante Chivas, por lo que el entrenador uruguayo deberá encontrar una solución inmediata, tal y como se ha visto obligado durante prácticamente todas las jornadas del certamen.

31 JUEGOS seguidos de Liga MX tiene Carlos Acevedo disputando todos los minutos.

SOBRE SU RIVAL

Al término de la práctica matutina de ayer, el capitán Carlos Acevedo atendió a los representantes de los medios de comunicación mediante una conferencia de prensa remota, y sobre su próximo rival, que es dirigido por Héctor "Pity" Altamirano, a quien los aficionados recuerdan bien en La Laguna, Acevedo comentó: "nos prepararemos como lo hacemos toda la semana. Nos vamos a preparar muy fuertes de mente sobre todo, hay que estar muy sólidos en la parte defensiva. Querétaro es un equipo que se hace muy fuerte en casa, tal vez los resultados no los han acompañado, sobre todo en el partido pasado que le sacan los puntos en el último minuto. Hay que estar muy concentrados esta semana, trabajar fuerte, estudiar muy bien al rival. Pensamos en ir a la corregidora por los tres puntos que es lo más importante para nosotros", dijo el cancerbero santista.

SIEMPRE PELEAN

Hablando duro en torno a los comentarios que suelen emitirse respecto a los Guerreros, que con todo y su estupendo torneo, no son considerados entre los favoritos al título: "siempre van a hablar. A mí me tiene sin cuidado lo que pueda decir alguien, a mi me importa el equipo, me importan los resultados, el poder demostrar cada jornada que trabajamos muy fuerte sobre todo con el cuerpo técnico. Tenemos muy clara la idea de juego. Lo que puedan decir o no, eso queda a un lado, queda como un distractor. La realidad es que Santos siempre pelea, aún siendo el menos favorito", sentenció.

El juvenil guardameta lagunero coincide con el pensamiento de Guillermo Almada, que más allá de lamentar las ausencias por lesión, los Guerreros se concentran en obtener buenos resultados con los futbolistas que están disponibles: "las lesiones son algo externo a nosotros. No nos queremos lastimar, pero así pasa. Nos quedamos con lo bueno, que es los canteranos, cómo han reaccionado. Todos queremos sumar, la gente que está entrando lo está haciendo de buena manera. Obviamente nos duele mucho no tener a jugadores importantes, pero el equipo está respondiendo, el equipo está entregándose con mucha lucha, mucho esfuerzo y es lo que nos va a sacar adelante", aseguró Carlos.

SIN CONFORMISMOS

Para Acevedo, el punto obtenido el pasado domingo en casa de las Chivas, no fue el resultado que Santos tenía en el presupuesto, pues considera que hicieron méritos suficientes para quedarse con los tres puntos: "nos dolió mucho ser empatados. Hay que darle mérito al rival, creo que Chivas los últimos 30 minutos hizo un gran partido sobre todo a la ofensiva. Nosotros hicimos un buen primer tiempo, pero sería algo mediocre de mi parte decir que estamos felices con el empate, nosotros trabajamos muy fuerte para poder ir por la victoria ya sea de local o de visita. Vamos a ir por los tres puntos contra Querétaro, sobre todo para catapultarnos en esos primeros cuatro puestos, que es nuestra primera meta", aseveró el actual capitán albiverde.