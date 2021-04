'Nos falta mucho por aprender', dice Claudia Ramírez

Cuando comenzó la pandemia de COVID-19 Claudia Ramírez pensó que habría un cambio de conciencia en la humanidad a nivel mundial y se generaría una mayor empatía; hoy en día lamenta que eso no ocurrió.

La actriz se siente molesta y triste tras comprender que si la contingencia no ha terminado, ha sido por la misma población que no ha comprendido la emergencia que se vive, exponiendo sus vidas y las de sus seres queridos debido a situaciones como reuniones innecesarias.

"No pasó lo que pensé. Creo que esto nos va a hacer tener un tipo de conciencia distinta, pero creo que eso no ha sucedido hasta ahora. Muchas personas no han entendido dónde estamos y qué ha pasado.

"Uno ve a ciertas personas y te das cuenta de que no se cuidan y con ello vemos que no les importa el prójimo; les vale gorro contagiar a otras personas y que se mueran por culpa de ellos. Tenemos mucho que aprender todavía, debemos tener empatía por los demás", dijo en entrevista.

Claudia charló en exclusiva con El Siglo de Torreón de sus recientes proyectos, ¿Quién mató a Sara?, el cual se encuentra en el top 10 de lo más visto en México, y Fuego ardiente, telenovela del canal Las Estrellas.

¿QUIÉN MATÓ A SARA?

El proyecto de la plataforma en el que Claudia comparte créditos con Manolo Cardona, Carolina Miranda y Ginés García Millán ha sido bastante exitoso, por lo que Ramírez aprovechó para agradecerle al público el cálido recibimiento.

"¿Quién mató a Sara? se estrenó el pasado 24 de marzo. Qué bueno que a la gente le esté gustando. Es un trabajo de drama y suspenso, producido por Perro Azul para Netflix", comentó vía telefónica.

En la trama, Claudia Ramírez encarna a "Mariana Toledo de Lazcano", es la matriarca de los "Lazcano". Siempre está al pendiente de sus hijos, es conservadora, poderosa y con tal de proteger a su familia es parte de un complot en el que acusa injustamente a un joven por el asesinato de su hermana.

"Es una historia muy compleja, al igual que todos los personajes, y 'Mariana' no es la excepción. Culpar a alguien inocente es algo que se mueve mucho en una sociedad como la nuestra, en la que si tienes dinero, te puedes saltar la ley", sostuvo la nacida un 30 de julio en Minatitlán, Veracruz.

FUEGO ARDIENTE

En cuanto a Fuego ardiente, que se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas por el canal Las Estrellas, Claudia externó que también le está yendo muy bien.

"Estamos agradecidos con el público porque le ha gustado esta producción de Carlos Moreno, la cual ha sido creada por Martha Carrillo y Cristina García. Sin duda ha sido un acierto en mi carrera", comentó.

En la historia, la actriz encarna a "Irene Ferrer", una mujer que rompe estereotipos al enamorarse de un hombre mucho menor que ella; es por eso y otros detalles de la trama que la artista no duda en decir que se trata de una novela que fusiona lo clásico con lo actual.

"Esto debería ser normal, no veo por qué un hombre puede estar casado con una mujer menor y no una mujer mayor con un hombre menor. Hay que quitar esos paradigmas, ya estamos en pleno siglo XXI como para que sigan existiendo estos prejuicios y esos ataques y juicios, eso es algo que traemos injertado en el ADN como sociedad y creo que hay que romper con eso", consideró.

"Pienso que ya no hay víctimas en las novelas, menos hoy en día. 'Irene' se enamora y pasa por un proceso complicado viviendo en provincia", dijo y añadió que aunque una mujer quiera a un hombre, eso no significa que debe volverse dependiente.

"En mi opinión, una mujer enamorada de igual manera tiene pensamiento propio y decidirá con quién quiere pasar el resto de su vida; hoy en día las mujeres tomamos nuestras decisiones", manifestó la actriz, quien en el melodrama comparte créditos con el lagunero Carlos Ferro.

Claudia comentó vía telefónica que el melodrama lo han hecho con todas las medidas sanitarias y con el compromiso de los actores y el equipo de producción, con el fin de evitar contagios de coronavirus.

"Todavía nos faltan unas semanas de grabaciones. Trabajar con tanta medida es cansado y difícil, pero, bueno, así debe ser para que de esa manera nos cuidemos los unos a los otros", sostuvo la veracruzana.